Крым будет поставлять в Сирию косметику из розы и лаванды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Комбинат "Крымская роза" договорился о поставках в Сирию с 2020 года косметики на основе эфирных масел розы и лаванды, сообщил в Симферополе гендиректор предприятия Иван Гладун.

Комбинат подписал контракт с сирийской дистрибьюторской компанией, которая продает косметику. Это произошло на полях на полях II международной конференции "THE MOST к успеху: экспортный потенциал Крыма". Контракт подписан на несколько лет, его сумма не прописана, о деньгах стороны будут договариваться для каждой поставки.

Гладун назвал сирийский рынок перспективным для компании.

"Население Сирии - порядка 19 миллионов. Женщины очень любят ухаживать за собой, - сказал он. - Будем поставлять более 100 наименований косметических продуктов для ухода за лицом и телом. В основном это продукция на основе эфирного масла розы и эфирного масла лаванды. Эти масла очень популярны в Сирии".

Комбинат "Крымская роза" работает с 1930 года и выпускает эфирные масла и косметику на их основе. С 2015 года компания продает свою продукцию только в страны Таможенного союза. По словам Гладуна, предприятие выпускает более 1 млн единиц продукции в год и готово в 2020 году продать Сирии от 300 000 единиц.

Руководитель комбината также отметил резкое сокращение плантаций роз и лаванды по сравнению с 1980-ми годами. Он сказал, что площадь розовых плантаций в Крыму снизилась с 4000 до 1000 га, а лавандовых - с 6000 га до 1000 га.