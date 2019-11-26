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"Интерфакс" создал систему экспресс-анализа деловой репутации и оценки рисков по СМИ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Международная информационная Группа "Интерфакс" объявляет о запуске системы быстрого анализа деловой репутации и раннего определения рисков на основе публикаций СМИ. Сервисы стали доступными в обновленной системе управления репутацией СКАН.

"Спрос на оценку репутации контрагентов в России год от года растет. И это не только бизнес необходимость, но и требования законодательства. СКАН позволяет выявить проблемы у контрагента гораздо раньше, чем дело дойдет до судебных разбирательств или банкротства, а значит, позволяет бизнесу снизить риск при выборе партнера", – сказала директор по развитию проекта СКАН Юлия Михайлова.

СКАН, благодаря интеграции с системой проверки контрагентов СПАРК, производит поиск по ИНН (и другим регистрационным кодам) компаний, хотя в новостях ИНН не фигурируют. Для повышения точности идентификации компании система учитывает регион, отрасль, руководство и другие параметры из карточек компаний в СПАРКе.

Таким образом, пользователь вводит ИНН или загружает список контрагентов из нескольких тысяч компаний, а СКАН возвращает новости по ним с максимальной точностью и полнотой.

"Это настоящий вызов – научить машину понимать тексты так, как это может делать риск-менеджер банка или специалист службы безопасности. Благодаря NLP технологиям и machine learning нам удалось добиться точности выше 95% при идентификации юрлиц и более 98% - при определении риск-факторов", - уточняет Михайлова.

Система выделяет более 40 риск-факторов, которые во многом соответствуют факторам кредитно-финансового риска и потенциально проблемным темам, на которые обращает внимание регулятор.

Также в СКАНе реализован Индекс репутационного риска (ИРР), который учитывает наличие риск-факторов: финансовых, экономических, акционерных, законодательных, рыночных, этических.

Данные СКАНа используются в кредитных конвейерах крупнейших банков: интеграция по API позволяет проверять на потоке репутацию тысяч организаций и строить собственные скоринговые модели. "В официальных источниках не все изменения отражаются мгновенно, например, банкротство — длительная процедура, и пока в Федресурсе появится соответствующее сообщение, пройдет несколько месяцев. Тогда как СМИ могут написать о финансовых трудностях компании гораздо раньше", - говорит Михайлова.

Таким образом, с помощью СКАНа риск-менеджеры и службы безопасности бизнеса могут в режиме реального времени получать сигналы о важных изменениях в деловой репутации, чтобы иметь возможность принимать необходимые решения.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков.

Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 40 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.

СКАН СПАРК Интерфакс

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