Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2932,4 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1444,06 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 63,97 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали рублевые акции "Распадской" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Северстали" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%).

Просели акции "Ростелекома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

В США индексы во вторник индексы обновили максимумы в десятый раз за месяц, инвесторы следили за новостями, касающимися торгового соглашения США и Китая.

Как сообщило китайское министерство торговли, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стив Мнучин по телефону достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства отмечается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,25%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. "Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, одного из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Надежды инвесторов на то, что торговое соглашение все же будет подписано, растут, поскольку представители двух стран в последнее время внимательно следят за своей риторикой. Ситуация очень отличается от того, что было год назад, когда резкие комментарии той или иной стороны приводили к остановке переговоров и ухудшению отношений, пишет MarketWatch.

Нефть в среду умеренно дешевеет на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,35 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,18 за баррель (-0,1% и +1% накануне), январская цена WTI - $58,29 за баррель (-0,2% и +0,7% во вторник).

По информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 600 тыс. баррелей.

Накануне цены на нефть выросли благодаря сигналам прогресса в торговых переговорах США и Китая, однако инвесторы с осторожностью оценивают информацию о ходе переговоров в отсутствие конкретики.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. В то время как оптимизм в отношении возможной торговой сделки между США и КНР укрепился после телефонных переговоров представителей двух стран, активность нерезидентов в среду может сократиться из-за предстоящего выходного в США (в четверг торги в США проводиться не будут по случаю Дня благодарения). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи 64 руб., оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, просадка рынка акций РФ накануне отчасти стала следствием ребалансировки индексов семейства MSCI.

На глобальных рынках в последние дни преобладает умеренный оптимизм, главной темой остается вопрос торговых отношений США и Китая. Накануне стороны провели телефонные переговоры на высоком уровне, а президент США Трамп в общении с журналистами вновь повторил, что стороны "вплотную приблизились к очень важной сделке". На данный момент еще не полностью снята угроза возможности введения новых пошлин со стороны США в отношении китайских товаров с 15 декабря, однако введение новых пошлин при продолжающемся процессе переговоров маловероятно (хотя торговое соглашение "первой фазы" к этому сроку вряд ли будет готово).

Среда станет последним полноценным рабочим днем на этой неделе на глобальных рынках. В четверг в Штатах празднуется День благодарения, биржевые площадки страны будут закрыты, в пятницу - короткий торговый день с, вероятно, пониженными торговыми объемами. В среду выйдет большой блок значимой макростатистики: вторая оценка американского ВВП за третий квартал, данные по расходам на личное потребление и индекс деловой активности (PMI) в Чикаго.

Консолидация нефтяных цен на локальных максимумах и умеренный оптимизм на глобальных рынках могут позволить индексу МосБиржи вернуться ближе к отметке 2950 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляют финансовые результаты по МСФО за третий квартал от АФК "Система" и банка "Санкт-Петербург" , отмечает Поддубский.