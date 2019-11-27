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Роскомнадзор предупредил о незаконном сборе персональных данных в ходе Черной пятницы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В преддверии акций Черной пятницы в интернете появились "лендинговые" страницы, через которые злоумышленники незаконно собирают данные пользователей под видом распродаж, предупредил Роскомнадзор.

Такие страницы стремятся получить данные об имени пользователя, номер его телефона, почтовый адрес, банковские реквизиты для дальнейшего использования при рассылке спама или для кражи данных банковских карт, объясняют в ведомстве.

Чтобы сберечь личные данные от утечки и злоупотреблений, Роскомнадзор советует проверять оригинальность домена интернет-магазина, поскольку мошенники регистрируют домены, похожие на настоящий, и используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.

Также ведомство советует проверять наличие SSL сертификата. "На страницах с вводом и передачей личной информации пользователей сайты используют шифрование SSL "https://". Если сайт банка или авиакомпании начинается на "http://", это повод усомниться в оригинальности страницы", - говорится в пресс-релизе.

Обращать внимание также следует на отличие структур страниц от оригинального сайта и подозрительные платежные формы.

Роскомнадзор Черная пятница

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