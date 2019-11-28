Рубль ослаб к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль снижается к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,96-64,02 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,99 руб./$1 (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 70,44 руб./EUR1 (+9,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,3 копейки к уровню закрытия среды, до 66,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,28 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - всего на 0,02 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти. При этом, с учетом того, что в четверг американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, ожидается сниженная активность участников в течение всего дня.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе. В соответствии с ним госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека.

Второй законопроект запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. "Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться на данных о росте запасов в США. Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подешевели на 0,32% - до $62,81 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 0,48% - до $57,83 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей, дистиллятов - на 725 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.