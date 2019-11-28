ВЭБ получил 31,4 млрд рублей квартального убытка по МСФО против прибыли год назад

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года ВЭБ получил 31,4 млрд рублей чистого убытка по МСФО против прибыли в размере 6 млрд рублей годом ранее. Это говорится в отчете госкорпорации.

За первые девять месяцев убыток ВЭБа составил 18,6 мрд рублей против 69,6 млрд рублей год назад. За первое полугодие 2019 года госкорпорация получила 12,8 млрд рублей прибыли.

Активы группы на 30 сентября составили 3,209 трлн руб., уменьшившись на 4,5% к началу года. Это связано со снижением кредитного и лизингового портфеля, а также активов групп выбытия и долгосрочных активов, предназначенных для продажи, пояснил ВЭБ.

На кредитный портфель в структуре активов группы приходится 41,9%. По сравнению c началом года кредитный портфель ВЭБа после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки сократился на 217,7 млрд рублей (-13,9%), до 1,343 трлн рублей. Основным фактором снижения кредитного портфеля после вычета резервов стало выбытие Связь-банка, безвозмездную передачу которого в казну РФ госкорпорация завершила в сентябре.

В третьем квартале 2019 года произошел небольшой рост объема кредитного портфеля - на 13,9 млрд рублей. (+1,1%).

Объем выданных ВЭБом за 9 месяцев 2019 года кредитов составил 65,5 млрд рублей Основными направлениями инвестирования стали промышленность, поддержка экспорта, инфраструктура и городская экономика.

За 9 месяцев госкорпорация восстановила резервы под ожидаемые кредитные убытки на 3,2 млрд рублей. Восстановление резервов за аналогичный период 2018 составило 1,4 млрд рублей.

Обязательства группы по состоянию на 30 сентября составили 2,778 трлн рублей, что на 9,7% меньше, чем в начале года. В основном это связано с уменьшением задолженности перед банками, а также снижением по статье "средства клиентов" из-за передачи Связь-банка.

Операционный доход ВЭБа за 9 месяцев составил 48,3 млрд рублей по сравнению с 18,6 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.

Капитал группы за 9 месяцев увеличился на 147,3 млрд рублей (+51,8%) и на 30 сентября составил 431,4 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа по РСБУ на 1 октября 2019 года составил 16,7% (11,8% на 1 января 2019 года).

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