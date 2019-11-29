Hong Kong Airlines связала с протестами задержку зарплат сотрудникам

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания-лоукостер Hong Kong Airlines объявила, что задержат части сотрудникам ноябрьскую зарплату и объяснила это массовыми беспорядками, которые продолжаются в Гонконге с июня 2019 года. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на внутренний документ компании.

"Бизнес Hong Kong Airlines серьезно пострадал из-за общественных волнений и устойчивого снижения спроса на перелеты",- говорится в письме сотрудникам. В ноябре компания ожидает продолжение "низкого сезона" и предупреждает, что из-за сокращения выручки будет вынуждена задерживать зарплаты.

Пилоты и бортпроводники, а также сотрудники иностранных представительств компании получат зарплату вовремя, остальные - 6 декабря. Задержки коснутся 1600 человек из 3560.

Компании грозит отзыв лицензии, в пятницу ее представители проведут переговоры с управлением лицензирования воздушного транспорта, пишет издание. В ведомстве считают, что у перевозчика давние и тяжелые финансовые проблемы, и с этим пора что-то делать. Источник South China Morning Post сказал, что задержки зарплат - это последний индикатор существующих проблем, "серьезней и не бывает". Представитель компании заявила, что это разовая ситуация и беспокоиться не стоит.

Управление лицензирования выразило обеспокоенность в связи с планами по задержкам зарплат и пообещало изучить финансовую документацию авиакомпании, чтобы затем принять решение. В правительстве рассматривают четыре возможности - просто отозвать лицензию у перевозчика, дать ему временную лицензию на период реструктуризации бизнеса, оставить лицензию, но ограничить ее определенными условиями или потребовать от компании регулярных финансовых отчетов, говорит источник газеты.

На период новогодних праздников правительство уже подготовило план на случай коллапса Hong Kong Airlines и договорилась с другими авиакомпаниями, чтобы они в случае необходимости взяли на себя пассажиров разорившегося перевозчика. Такой план был разработан несколько лет назад, поскольку чиновники давно сомневались в финансовой устойчивости лоукостера. В апреле 2019 года авиакомпания просила у своих акционеров помощи в размере 2 млрд гонконгских долларов на поддержку регулярной деятельности.

Hong Kong Airlines может стать первой разорившейся авиакомпанией Гонконга после краха Oasis Hong Kong в 2008 году. Авиакомпании 13 лет, она совершает рейсы по 32 направлениям, преимущественно на севере Азии.

Индустрия туризма в Гонконге серьезно пострадала от протестов, которые продолжаются в регионе с июня. Сообщается, что за период с августа по октябрь число туристов, прибывших в Гонконг, снизилось на 2,3 млн в годовом измерении.