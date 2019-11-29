Квартальная прибыль "Аэрофлота" удвоилась

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО составила 29,1 млрд рублей, это в 2,2 раза больше, чем за такой же период 2018 года (12,997 млрд рублей). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики спрогнозировали показатель в среднем на уровне 28,5 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 73,4 млрд рублей при консенсус-прогнозе в 75,5 млрд рублей.

Выручка за отчетный период выросла на 6%, до 212,5 млрд рублей при прогнозе на уровне 214,1 млрд руб.

Операционные расходы группы за девять месяцев выросли на 15,8%, до 462,3 млрд рублей. Рост расходов на топливо составил 10,3% (до 145,6 млрд рублей), расходов на обслуживание пассажиров и самолетов - на 20,7%, до 97 млрд рублей.

Чистая прибыль группы за три квартала составила 20,3 млрд рублей (годом ранее с учетом МСФО 16 - 17,4 млрд рублей чистого убытка), EBITDA - 141,7 млрд рублей (против 132,7 млрд рублей с учетом МСФО 16), выручка - 524 млрд рублей (против 466,3 млрд рублей).