Рынок акций превысил 2935п по индексу МосБиржи за счет обновившего пики "Яндекса"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935 пунктов по индексу МосБиржи за счет роста бумаг "Газпрома" на корпоративных новостях и обновивших исторические максимумы акций "Яндекса", в то время как внешние площадки подавали негативные сигналы из-за опасений срыва торговой сделки США и Китая и нежелания ОПЕК идти на дальнейшее сокращение добычи сырья.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2935,37 пункта (+0,3%, утром индекс опускался к 2910 пунктам), индекс РТС - 1438,45 пункта (-0,05%); динамика цен "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар подорожал до 64,29 рубля (+0,22 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС просели на 0,4-1,2%, в ноябре индекс РТС прибавил 1,1%, индекс МосБиржи вырос на 1,4%.

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (+2,6%, до 2693 рублей), "Интер РАО" (+1,6%), "Газпрома" (+1,4%, до 257,54 рубля), "АЛРОСА" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Россетей" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).

Просели в пятницу акции "Аэрофлота" (-1,6%), "РусАла" (-1,4%), АФК "Система" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Распадской" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "Башнефти" (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (-10,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-6,6%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (-6,3%), АО "Русолово" (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (+4,7%), "Аптечной сети 36,6" (+4,5%).

Обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6" войдут с 20 декабря в состав индекса МосБиржи потребительского сектора, сообщила биржа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,118 млрд рублей (из них 13,593 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,37 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Дивиденды "Газпрома"

В пятницу утром "Газпром" опубликовал отчет за третий квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), согласно которому чистая прибыль составила 212 млрд рублей при прогнозе в 194 млрд рублей, EBITDA - 369 млрд рублей при прогнозе 374 млрд рублей, а прибыль по курсовым разницам - 12,329 млрд рублей при ожидавшихся 14 млрд рублей.

В презентации к телефонной конференции для инвесторов "Газпром" сообщил, что нацелен выйти на выплату дивидендов в 50% от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году. Речь идет о дивидендах по итогам 2021 года, уточнил заместитель начальника департамента финансово экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

Правление компании будет рассматривать новую дивидендную политику 5 декабря. Вслед за тем, также в декабре, документ будет утверждаться советом директоров ПАО.

Выплаты дивидендов "Газпрома" в 2020 году уже будут осуществляться по новой политике. Чистая прибыль по МСФО будет корректироваться на неденежные статьи, при этом дивиденды не будут привязаны к выплатам на акцию за предыдущие годы.

Дополнительные дивидендные выплаты будут финансироваться за счет увеличения свободного денежного потока на фоне прохождения инвестиционного цикла и получения дополнительных доходов от новых запускаемых проектов.

Начальник департамента 816 "Газпрома" Александр Иванников заявил в ходе телеконференции, что концерн по итогам текущего года ожидает получить положительный свободный денежный поток (FCF).

В первом квартале FCF "Газпрома" составлял 213,44 млрд рублей, во втором квартале он ушел в отрицательную зону (минус 54,739 млрд рублей), в третьем квартале снизился до минус 165,999 млрд рублей. По итогам 9 месяцев свободный денежный поток "Газпрома" также находился в отрицательной зоне - минус 7,298 млрд рублей.