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Брокеров и УК с 1 декабря обязали раскрывать данные о своей деятельности

Кроме того, должна раскрываться информация о разных видах рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Профессиональные участники рынка ценных бумаг - брокеры и управляющие компании - с 1 декабря обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности, а также о разных видах рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

Такие требования содержатся в базовых стандартах защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении брокеров и управляющих. Они разработаны саморегулируемыми организациями и утверждены Банком России.

Базовые стандарты устанавливают порядок предоставления информации получателям финансовых услуг. Брокеры и управляющие должны размещать в офисах, на интернет-сайте, в личном кабинете клиента и мобильном приложении информацию о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о членстве в саморегулируемой организации, об оказываемых финансовых услугах и порядке их получения.

Также базовые стандарты устанавливают обязанность брокеров и управляющих предоставлять получателям финансовых услуг декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

В базовом стандарте в отношении брокеров особое внимание уделено информированию потребителя в случае заключения сделок с использованием программ автоследования, а также приобретения паев паевых инвестиционных фондов и производных финансовых инструментов.

Кроме того, стандарты устанавливают требования к порядку рассмотрения обращений и жалоб получателей финансовых услуг: брокер и доверительный управляющий будут обязаны отправить ответ на жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

Базовые стандарты будут обязательны для брокеров и управляющих вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации. Правила предоставления информации и взаимодействия с потребителями распространяются и на деятельность агентов, привлекаемых брокерами или УК.

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