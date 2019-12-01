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Добыча газа "Газпрома" в ноябре начала расти после четырех месяцев снижения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" в ноябре пошла в рост после четырех месяцев снижения, в годовой результат (если в декабре добыча концерна не снизится существенно) уже претендует на преодоление планки в 500 млрд кубометров.

Ниже этого уровня добыча группы оставалась с 2012 года. В годовом разрезе добыча группы растет четвертый год подряд, в 2018-м уровень производства почти дошел до этой отметки, но остался на уровне 497,6 млрд кубометров.

Как следует из данных "Газпрома", в ноябре 2019 года компания добыла 44,3 млрд кубометров, что на 3% больше, чем за ноябрь 2018 года (43,02 млрд кубов).

Официальный план добычи на 2019-й составлял 495,1 млрд кубометров. Однако уже в начале года зампред правления концерна Виталий Маркелов предположил, что "следует ожидать, что в 2019 году "Газпром" перейдет полутриллионный рубеж".

"За одиннадцать месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 454,2 млрд куб. м газа. Это на 0,7% (на 3 млрд куб. м) больше, чем за январь-ноябрь 2018 года, - сообщает управление информации ПАО "Газпром". - Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период - на уровне прошлого года".

Газпром

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