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Израиль раскритиковал решение шести стран Европы присоединиться к INSTEX

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - МИД Израиля считает, что решение правительств шести европейских стран присоединиться к системе расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) в качестве акционеров может быть использовано иранскими властями для ужесточения репрессий внутри страны.

"Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция не могли выбрать худшего времени", - говорится в распространенном заявлении.

В связи с этим МИД Израиля указал на "сотни невинных иранцев, убитых во время последнего раунда протестов".

"Мы спрашиваем эти европейские страны - какой сигнал вы посылаете иранскому народу? Не было бы более эффективным и этичным определить должностных лиц режима, ответственных за убийство ни в чем не повинных гражданских лиц?" - задает вопросы израильское внешнеполитическое ведомство.

При этом ранее учредители INSTEX - Лондон, Париж и Берлин - выступали с совестным заявлением, в котором приветствовали решение этих шести стран присоединиться в качестве акционеров к специальному инструменту расчетов с Ираном.

Накануне шесть Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция в совместном заявлении отметили, что они "придают большое значение сохранению и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми заинтересованными сторонами".

Instrument in Support of Trade Exchanges

Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) был создан Великобританией, Германией и Францией в январе 2019 года в связи с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлением Вашингтоном антииранских санкций, предусматривающих доведение Ираном экспорта нефти до "нулевого значения". Под санкции могут попасть страны, которые продолжают нефтяное сотрудничество с Ираном.

Базирующийся в Париже INSTEX функционирует как клиринговый центр, позволяющий Ирану продолжать продавать нефть и импортировать другие продукты или услуги.

Иран Израиль Бельгия Дания Финляндия Нидерланды Норвегия Швеция INSTEX

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