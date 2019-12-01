Израиль раскритиковал решение шести стран Европы присоединиться к INSTEX

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - МИД Израиля считает, что решение правительств шести европейских стран присоединиться к системе расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) в качестве акционеров может быть использовано иранскими властями для ужесточения репрессий внутри страны.

"Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция не могли выбрать худшего времени", - говорится в распространенном заявлении.

В связи с этим МИД Израиля указал на "сотни невинных иранцев, убитых во время последнего раунда протестов".

"Мы спрашиваем эти европейские страны - какой сигнал вы посылаете иранскому народу? Не было бы более эффективным и этичным определить должностных лиц режима, ответственных за убийство ни в чем не повинных гражданских лиц?" - задает вопросы израильское внешнеполитическое ведомство.

При этом ранее учредители INSTEX - Лондон, Париж и Берлин - выступали с совестным заявлением, в котором приветствовали решение этих шести стран присоединиться в качестве акционеров к специальному инструменту расчетов с Ираном.

Накануне шесть Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция в совместном заявлении отметили, что они "придают большое значение сохранению и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми заинтересованными сторонами".