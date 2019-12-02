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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 11 месяцев вырос на 4,7%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре текущего года составил 228,43 млн тонн, что на 4,7% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 5,01 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 11 месяцев 2019 года всего экспортировали 203,8 млн тонн нефтяного сырья (из них 185,72 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 42,71 млн тонн.

В ноябре в дальнее зарубежье было экспортировано 19,36 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 4,7%. Среднесуточный экспорт составил 4,73 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 43,86 млн тонн российского нефтяного сырья (в ноябре - 3,2 млн тонн), МНТ Козьмино - 30,26 млн тонн (2,53 млн тонн), Новороссийск - 19,74 млн тонн (1,42 млн тонн), СМП Усть-Луга - 16,99 млн тонн (899,46 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-ноябре 2019 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 101,95 млн тонн (в ноябре - 8,65 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 29,37 млн тонн (2,44 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 18,35 млн тонн (1,53 млн тонн), "Татнефть" - 9,84 млн тонн (760,64 тыс. тонн), "Газпром нефть" - 7,99 млн тонн (447,46 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за 11 месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 15,27 млн тонн нефти (в ноябре - 1,42 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-ноябре 2019 года составил 13,98 млн тонн (в ноябре - 1,06 млн тонн), Туркмении - 1,85 млн тонн (200,34 тыс. тонн), Белоруссии - 1,51 млн тонн (137,7 тыс. тонн), Азербайджана - 738,56 тыс. тонн (79,6 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-ноябре 2019 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 3,6% - до 15,9 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 3,3% до 15,9 млн тонн нефти. В Узбекистан российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.

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