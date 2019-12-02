Трансграничный маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка прекратил принимать заказы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Трансграничный маркетплейс Bringly, который развивается в рамках совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, прекратил принимать новые заказы от пользователей, говорится на сайте маркетплейса.

Причины на сайте не указаны. Представитель "Яндекс.Маркета" подтвердил "Интерфаксу" прекращение работы с заказами, объяснив это тем, что СП решило сфокусироваться на развитии маркетплейса "Беру", где будет рассмотрена возможность сделать эксперимент с трансграничными товарами.

"Все вопросы по уже сделанным заказам можно задать службе поддержки, которая продолжает работать и отвечать на каждое обращение", - отметили в пресс-службе.

В октябре 2019 года команду "Яндекс.Маркета" покинул директор по международному развитию Алекс Васильев, который, в частности, отвечал за деятельность Bringly. Компания не планировала искать нового человека на его место, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Трансграничный маркетплейс был запущен в тестовом режиме в ноябре 2018 года и предлагал пользователям товары из Южной Кореи, Китая, Великобритании, Турции и других стран.

В сентябре главный аналитик Price.ru Алексей Петровский сообщил со ссылкой на данные SimilarWeb о том, что количество посетителей сайта маркетплейса с марта по август 2019 года сократилось с 3 млн до 160 тыс. посетителей.

В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет". В рамках сотрудничества продолжает развиваться сервис "Яндекс.Маркет" для выбора товаров и сравнения цен; были запущены маркетплейс "Беру" для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly. Также в рамках СП развиваются агрегатор курьерских компаний "Яндекс.Доставка", "Суперчек" для покупок в офлайне и сеть постаматов Boxbot.