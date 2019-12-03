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Цены на нефть перешли к снижению на заявлениях Трампа о сделке с Китаем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник на опасениях затягивания на неопределенный срок торгового спора США и Китая из-за заявлений президента Штатов Дональда Трампа.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 по Москве 3 декабря составила $60,61 за баррель, что на $0,31 (0,51%) ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,27 (0,48%) - до $55,69 за баррель.

Трамп заявил в ходе пресс-конференции во вторник в Лондоне, где проводится саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем. Американский лидер отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Растущие ожидания, что США и Китай близки к промежуточному торговому соглашению, поддерживали цены на нефть с начала октября, а сигналы вероятной отсрочки сделки ставят под сомнение возможность роста глобального спроса на нефть в ближайшее время.

Тем временем, страны ОПЕК+ на этой неделе проведут очередную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждать вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают на то, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. В минувшее воскресенье, 1 декабря, Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

"Мировой баланс спроса и предложения нефти требует продления действующего соглашения о сокращении добычи ОПЕК+", - пишет аналитик Goldman Sachs Group Inc. Дамьен Курвален, слова которого приводит агентство Bloomberg.

"Серьезные спекулятивные покупки нефти за последние недели, а также ожидания, связанные с продлением соглашения ОПЕК+ или дополнительным сокращением добычи, позволяют предположить, что продление соглашения на три месяца вряд ли приведет к росту цен на нефть", - отмечает эксперт.

Brent WTI Дональд Трамп США Китай

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