Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящую динамику голубых фишек на фоне роста мировых фондовых площадок, вызванного надеждами на торговую сделку первой фазы между США и Китаем; индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2907,06 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1432,06 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 63,87 рубля (-0,08 рубля).

Выросли рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), "Распадской" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%).

Просели бумаги АФК "Система" (-0,8%), "Яндекса" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%).

В США индексы накануне выросли впервые за четыре сессии. Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Между тем обнародованная в среду американская макроэкономическая статистика была достаточно слабой. Отчет по занятости ADP показал, что в ноябре было создано лишь 67 тыс. новых рабочих мест после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал увеличение на 150 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре уменьшился до 53,9 пункта с 54,7 пункта в предшествующий месяц, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения всего до 54,5 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса ниже этого уровня говорит о ее ослаблении.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%) на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем.

Нефть утром в четверг умеренно корректируется вниз после взлета накануне на статистике Минэнерго США; цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,88 за баррель (-0,2% и +3,6% накануне), январская цена WTI - $58,23 за баррель (-0,3% и +4,2% в среду).

Обе марки в среду показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 4,86 млн баррелей, при прогнозах снижения на 0,7-1,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов при этом выросли сильнее ожиданий.

За день до этого Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, которое начнется в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, мировые фондовые рынки подходят к завершению недели в надеждах на положительный исход в торговом споре между США и Китаем. Этот фактор имеет весомое значение для инвесторов в конце текущего года. Словесных интервенций торговых представителей, которые просигнализировали об очередном "сближении позиций", "продуктивных переговорах" и "надежде на подписание соглашения в первой половине месяца", было достаточно, чтобы после просадки предыдущего дня ключевые индексы смогли вернуться к росту.

Если до 15 декабря (предполагаемая дата введения новых тарифов на китайские товары) сторонам удастся финализировать условия первой фазы сделки, то рынки получат желаемую стабилизацию, в противном случае усилится волатильность и опасения замедления мировой экономики. Препятствием на этом пути остаются политические разногласия США и КНР вокруг напряженности в Гонконге.

Индекс МосБиржи накануне смог вернуться к отметке 2900 пунктов, в четверг с учетом некоторого улучшения настроений на рынках, индекс попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Вопрос о рассмотрении дивидендной политики "Газпромом" был перенесен на пятницу, 6 декабря. Этот фактор способен оказать значимое влияние на динамику российского рынка, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пессимизм на мировых площадках смогли переломить слухи в американской прессе о том, что переговорщики готовы согласовать вариант сделки первой фазы до 15 декабря, когда США планировали очередную порцию импортных пошлин для КНР. Нефть выросла на фоне сокращения американских запасов и желания ряда членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, расширить ограничения по добыче до 1,6 млн б/с с прежних 1,2 млн б/с.

Достаточно было публикации СМИ в стиле "источники утверждают", чтобы инвесторы вновь поверили в возможность торговой сделки до 15 декабря. Возможно, что статистика по США сделает американскую сторону сговорчивей. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в ноябре всего 67 тыс. новых рабочих мест, хотя ожидалось вдвое больше. Индекс ISM в сфере услуг снизился до 53,9 пункта при ожиданиях снижения до 54,5 пункта и предыдущем значении в октябре на уровне 54,7 п.

Тем не менее, инвесторы держат в уме тот факт, что все прежние заявления о готовности к сделке США-КНР часто завершались появлением информации о непреодолимых противоречиях. Поэтому четверг может оказаться не столь оптимистичным, как среда, считает Кочетков.