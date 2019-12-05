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Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2019 году будет в интервале 1,3-1,5%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно... В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5%", - сказал премьер.

Реальные располагаемые доходы населения по итогам этого года могут вырасти на 0,2-0,3%, добавил он. "Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился, они, эти доходы, начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем не в минус, а в плюс, но плюс очень незначительный, может быть, 0,2-0,3%", - сказал премьер.

Дмитрий Медведев

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