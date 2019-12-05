Япония ратифицировала торговое соглашение с США в рекордно быстрые сроки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Верхняя палата парламента Японии ратифицировала торговое соглашение с США, которое предусматривает снижение японских пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию.

Сделка была ратифицирована в рекордно быстрые сроки - спустя 10 недель после того, как она впервые была согласована, и менее чем через девять месяцев с начала переговоров. Соглашение вступает в силу 1 января.

Сделка предусматривает сокращение Японией размера пошлин на американскую говядину и свинину до уровней, предусмотренных в рамках Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Президент США Дональд Трамп в 2017 году принял решение о выходе из ТТП в связи с тем, что, по его мнению, многосторонние соглашения ущемляют экономические интересы Соединенных Штатов.

Соглашение с Токио станет проверкой подхода Трампа к торговле. Если он не выдвинет Японии новых требований, другие страны могут более охотно согласиться на аналогичные сделки, пишет Financial Times.

Трамп на этой неделе предложил ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Помимо этого, Трамп заявил, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Президент высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.