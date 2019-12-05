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Акции "М.Видео" взлетели почти на 20% и обновили максимум

Акции "М.Видео" взлетели почти на 20% и обновили максимум
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Акции "М.Видео" в результате четырехдневного ралли на новостях о дивидендах взлетели почти на 20% и обновили исторические максимумы.

На Московской бирже акции "М.Видео" к 18:37 в четверг выросли до 578,9 рубля (+6,2%), при объеме торгов 280 млн рублей. Максимум сделок составил 580,9 рубля за штуку.

С 1 ноября акции компании подорожали на 18%.

Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33,37 рубля на акцию по итогам девяти месяцев 2019 года, сообщила компания в конце прошлой недели.

Московская биржа М.Видео

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