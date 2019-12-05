Рубль вечером чуть ускорил темпы укрепления к доллару и евро

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером; рубль немного усилил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне ускорения роста котировок нефти.

Курс доллара США составил 63,82 руб. в 19:00, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,78 руб., подешевев на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,1 копейки - до 66,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка усилил темпы укрепления к доллару и евро на вечерних торгах, продолжая при этом находиться в узком торговом диапазоне с начала дня. Участники рынка реагируют как на неоднозначные сигналы относительно хода американо-китайских переговоров, так и на продолжающийся рост цен на нефть после того, как накануне обе марки показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября (Brent подорожала на 3,6%, до $63 за баррель, WTI - на 4,2%, до $58,43 за баррель).

Накануне скачок цен на нефть был вызван заметным снижением запасов нефти в США - на 4,86 млн баррелей, по данным американского министерства энергетики. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тысяч баррелей.

На торгах в четверг рынок оценивает сигналы от государств ОПЕК относительно вероятности дополнительного сокращения нефтедобычи.

Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран. Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг. "Если КНР и США достигнут соглашения по первому этапу торговой сделки, оно должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин", - цитирует Dow Jones официального представителя Минторга Китая Гао Фэна.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Позднее СМИ, однако, сообщили, что американская сторона все же рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 1,05% - до $63,66 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,79% - до $58,89 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 декабря на 38,13 копейки, до 63,8135 руб., и уменьшил курс евро на 38,41 копейки, до 70,7245 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 21,49 копейки по отношению к среде и составил 63,8212 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 уменьшился на 15,18 копейки и составил 63,8377 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 922,884 млн, из которых $619,173 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 303,711 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,66 копейки по отношению к среде, до 70,7652 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 12,94 копейки и составил 70,7833 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR550,059 млн, из которых EUR193,059 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,0 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составили ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,66% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 6,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.