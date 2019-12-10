Рынок акций РФ во вторник просел на бумагах "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне локальной общемировой коррекции в ожидании свежих новостей недели - решения США по заградительным пошлинам для Китая, заседания Федрезерва, ЕЦБ и Банка России; локомотивом отката индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2932,4 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1454,23 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар просел до 63,52 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,7% "префы"), "Мосбиржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Татнефти" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%).

Выросли бумаги "Россетей" (+4,7%, до 1,25 рубля; +1,8% "префы"), "АЛРОСА" (+2%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "Башнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%).

"АЛРОСА" в ноябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $287,8 млн, что на 9% выше уровня октября ($264,4 млн), говорится в сообщении компании. Это четвертое подряд повышение ежемесячного показателя после негативной динамики в апреле-июле. По сравнению с данными годичной давности ($247 млн) продажи оказались выше на 5%. Это вновь объясняется низкой базой - в прошлом году в октябре-ноябре у "АЛРОСА" был спад продаж, вызванный слабым спросом на мелкоразмерное сырье.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции Мособлбанка (-6,4%), Polymetal (-2,1%), "префы" "ГАЗа" (-2,1%), акции "Селигдара" (-1,9%) и просели после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" бумаги "Акрона" (-1,7%, до 4894 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 101 рубль на акцию).

Подорожали бумаги "Росбанка" (+39,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+30,5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+9,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+8%), АО "Русолово" (+7,5%), ОАО "GTL" (+2%), "ВСМПО-Ависма" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,93 млрд рублей (из них 8,628 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 8,592 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Во вторник в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), в Европе после дневной просадки индексы к вечеру отыграли часть потерь (индексы FTSE, DAX сократили откат до 0,2-0,3%) и наметился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Пекин ожидает отсрочки введения Штатами пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не объявила о планируемой отмене очередного раунда пошлин, однако министр сельского хозяйства США уже выразил уверенность в том, что Вашингтон может отказаться от введения этих пошлин.

Инвесторы также находятся в ожидании ключевых событий этой недели, включая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США (10-11 декабря) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 12 декабря.

От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.

Нефть вечером перешла к росту на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая; цена Brent к 18:50 по московскому времени на $0,2 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $64,37 за баррель (+0,2% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $59,18 за баррель (+0,3% и -0,3% в понедельник).