Рынок акций РФ вырос вслед за миром на ожиданиях отсрочки пошлин США для Китая

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях итогов заседания Федрезерва США и отсрочки введения торговых пошлин США в отношении Китая; индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов и достиг уровней 2-недельной давности, несмотря на упавшую нефть на статистике о росте ее запасов в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2954,4 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1463,15 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,4%.

Доллар подрос до 63,61 рубля (+0,12 рубля).

Лидерами роста выступили подскочившие к уровням месячной давности бумаги ПАО "Полюс (+4,4%) при объеме торгов более 1,185 млрд рублей.

Также подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+3,8%), "Россетей" (+3,6%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,9%), "Татнефти" (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Норникеля" (+1,1%), Сбербанка (+1%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Башнефти" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%).

Просели акции "Ростелекома" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (+39,3%), "МРСК Сибири" (+16,3%), "МРСК Северного Кавказа" (+6,5%), ПАО "Европейская электротехника" (+4,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+2,6%), GDR X5 Retail (+2,3%), Polymetal (+2%).

Подешевели бумаги Росбанка (-6,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-4,5%), АО "Русолово" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,853 млрд рублей (из них 10,612 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%) на надеждах, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Следом подрастают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

"Если Трамп не добьется тех условий сделки, которых он хочет, то планируемые пошлины вступят в силу 15 декабря", - заявил Кадлоу.

Он отметил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин.

Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Участники рынка также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в среду, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

ФРС сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам декабрьского заседания, полагает подавляющее большинство опрошенных различными СМИ экспертов.

В среду Федрезерв также представит обновленные экономические прогнозы, глава ФРС Джером Пауэлл может дать намеки на будущую политику ЦБ.

Тем временем, нефть в среду подешевела на данных о росте запасов сырья в США. Накануне отчет о росте запасов нефти представил Американский институт нефти, вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США также оказались негативными: запасы нефти в стране выросли на 0,82 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,8-3 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Цена Brent к 18:50 по московскому времени упала на $1,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $63,09 за баррель (-1,9% и +0,1% накануне), январская цена WTI - $58,19 за баррель (-1,8% и +0,4% во вторник).