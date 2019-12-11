ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

"Информация, полученная после октябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными (moderate), - говорится в пресс-релизе. - Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой".

"Хотя потребительские расходы активно растут, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорта остаются слабыми. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо", - указывают в FOMC.

Эти абзацы не поменялись по сравнению с коммюнике по итогам предыдущего заседания. При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%", - отмечается в заявлении.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

ФРС продолжит "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз, включая глобальные изменения и инфляционное давление, при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

"Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

ФРС снизила прогноз уровня безработицы в следующем году до 3,5% с 3,7%. Рост ВВП оценивается в районе 2% в следующие три года.

Следующее заседание FOMC пройдет 28-29 января 2020 года.