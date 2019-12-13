ЦБ РФ отозвал лицензии у московской СК "Орбита"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у СК "Орбита" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

"Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 1 декабря действия лицензий на осуществление страхования", - говорится в сообщении ЦБ. Как сообщалось, ЦБ с 1 декабря приостановил лицензии СК "Орбита" в связи с неоднократным нарушением в течение года требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

В связи с отзывом лицензии страховая компания обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства по договорам страхования, в том числе осуществить выплаты по наступившим страховым случаям.

По данным ЦБ, в I полугодии 2019 года СК "Орбита" заняла по сбору премий 118-е место среди 150 действовавших на российском рынке страховщиков. Сборы компании составили 115,3 млн рублей, выплаты - 19,4 млн рублей. Компания основана в 1992 году в Москве. "Орбита" имеет лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

В начале октября 80% долей СК "Орбита" приобрело московское ООО "Гарант" (осуществляет деятельности в области права; уставный капитал, по данным на март 2018 года, составляет 130 млн рублей). "Гарант", в свою очередь, принадлежит Артему Богданенко. Затем 22 ноября долю "Гаранта" приобрел Давид Шенгелия, оставшиеся 20% контролирует менеджмент "Орбиты".