X5 в 2020 году внедрит в большинстве магазинов электронные ценники

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - X5 Retail Group собирается с 2020 года начать внедрять электронные ценники в своих магазинах, сообщил главный исполнительный директор ритейлера Игорь Шехтерман. Эксперимент с такими ценниками в сентябре начался в семи "Пятерочках" в Долгопрудном, а еще ранее - в "Перекрестках" в Петербурге.

Масштабное внедрение этой технологии позволит высвободить часть рабочего времени сотрудников и за счет этого улучшить сервис, рассчитывают в компании.

По словам Шехтермана, на работу с обычными ценниками уходит в среднем 6% рабочего времени сотрудников. Также он напомнил, что человеческий фактор, который проявляется, когда сотрудник забывает заменить старый ценник на актуальный, влияет на лояльность покупателей: они теряют доверие к магазину, если видят, что на полке указана одна цена, а на кассе им пробивают другую. "С электронным ценником это исключено, потому что информация меняется автоматически", - отметил топ-менеджер.

Х5 также тестирует кассы самообслуживания, которые также позволяют экономить рабочее время сотрудников, и видео-аналитику по контролю за очередями на кассах и за наличием товаров на полке.

Ранее компания объясняла, что цифровые ценники сделаны на электронной бумаге с тремя видами цветных чернил - белыми, черными и красными. Красный цвет используется для промо-акций. Данные на ценниках обновляются автоматически, с помощью радиоканала. Эти ценники потребляют мало энергии и могут работать пять лет без замены батарейки. Программное обеспечение ценников встраивается в действующее архитектурное IT-решение магазина.