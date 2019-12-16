Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2019 года составила 2 млрд 907,8 млн рублей, увеличившись за ноябрь на 10,2% после роста на 3,3% в октябре, снижения на 1,9% в сентябре, 5,4% в августе и роста на 7,1% в июле, сообщил в понедельник Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2019 года составила 2 млрд 880,8 млн рублей, по сравнению с 1 ноября она выросла на 10,9%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 27 млн рублей, снизившись по сравнению с 1 ноября на 14,4%. Размер долга федерального бюджета, который был полностью ликвидирован в прошлом месяце, составил 19,2 млн рублей, долг бюджетов субъектов РФ, составлявший в предыдущем периоде 34,1 млн рублей, напротив, полностью ликвидирован, а местных бюджетов - вырос на символические 0,5%, до 7,8 млн рублей.

Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2019 года имело менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности, из них 38% - работники обрабатывающих производств, 20% - строительства, 15% - добычи полезных ископаемых, 8% - сельского хозяйства, охоты, лесозаготовки, 6% - транспорта.