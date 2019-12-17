"Ъ" спрогнозировал подорожание иномарок в РФ из-за урезания субсидий автопрому

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение дифференцировать выплату автоконцернам компенсирующих утильсбор промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации по схеме 50/50% с 2020 года, планирует привязать к локализации распределение 100% выплат c 2022 года, сообщила газета "Коммерсантъ"; из-за такого решения в России могут подорожать иномарки, прогнозирует "Ъ".

Как пишет издание со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников, такое решение было объявлено в понедельник, 16 декабря, на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака.

В соответствии с данным решением, с 2020 года все концерны, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), гарантированно получат только половину компенсаций, остальные 50% будут начисляться по фактической локализации. По данным источников "Коммерсанта", с 2021 года по уровню фактической локализации будет выплачиваться уже 75% компенсаций, а с 2022 г. - все 100%.

Уровень локализации будет рассчитываться исходя из балльной системы в соответствии с постановлением правительства №719. Для максимальной компенсации нужно будет набрать 4 тыс. баллов. "На данный момент максимум баллов, которые имеет смысл набирать автопроизводителям (для доступа к программе госзакупок с 2025 года - ИФ), оценивался в 5,5-5,8 тыс. баллов. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте - ИФ) дают автопроизводителям всего 900 баллов", - отмечает газета.

Представитель Козака подтвердил "Коммерсанту" факт проведения встречи с концернами, на которой обсуждались правила распределения промсубсидий в автопроме в зависимости от уровня локализации. Источник газеты в правительстве объяснил принятое решение необходимостью определиться с правилами распределения промсубсидий в зависимости от уровня локализации в условиях, когда "отраслевое саморегулирование не сработало".

При этом газета напоминает, что осенью Козак провел в Сочи встречу с представителями автоконцернов, где обсуждалась тема дифференциации промсубсидий. По ее итогам конкретных решений не последовало - концернам предложили продолжить обсуждение между собой для выработки консолидированной позиции, после чего тема вновь утихла.

Ссылаясь на свои источники, "Коммерсант" отмечает, что в случае принятия дифференцированного подхода в таком виде от роста ставок утильсбора с 2020 года увеличатся цены не только на иномарки, но и на собранные в РФ машины иностранных концернов.

Российские автоконцерны, заключившие СПИКи, получают промышленные субсидии общим размером около 150 млрд руб. в год. Фактически выплаты нужны для компенсации утилизационного сбора, который с 2020 года будет проиндексирован в третий раз.