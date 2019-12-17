Число подписчиков Netflix во всем мире составило 158,3 млн человек

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Количество подписчиков сервиса потокового видео Netflix Inc. в мире составило 158,3 млн человек. Компания представила новые детальные данные об аудитории и выручке за пределами США, стремясь заострить внимание аналитиков и инвесторов Уолл-стрит на росте компании на других рынках.

Из этих данных следует, что с начала 2017 года число подписчиков Netflix в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, объединенных в одну группу, выросло более чем в два раза. Это крупнейшая для Netflix группа пределами США. Число подписчиков в Латинской Америке также существенно выросло, в то время как на долю Азии по-прежнему приходится незначительная часть бизнеса компании.

Рост аудитории сервиса в США долго был ключевым фактором для Уолл-стрит и основным драйвером роста акций компании, напоминает The Wall Street Journal. В последнее время он стал замедляться: в связи с усилившейся конкуренцией и появлением новых стриминговых сервисов. С середины июля, когда Netflix в отчете сообщил о первом снижении числа подписчиков в США за десять лет, его котировки упали на 16%.

В новой отчетности Netflix объединил показатели в США и Канаде. В квартале, завершившемся 30 сентября, общее число подписчиков в этих странах выросло на 613 000, до 67 млн. В отчетности за аналогичной период, которая была опубликована в октябре, говорилось, что количество подписчиков в США увеличилось на 520 000 до примерно 60 млн.

Количество подписчиков Netflix в Европе, Африке и на Ближнем Востоке составляло 47,4 млн по состоянию на 30 сентября по сравнению с 19,7 млн по состоянию на 31 марта 2017 года. Таким образом, показатель за этот период вырос на 140%. При этом выручка увеличилась почти в три раза, до $4 млрд.

Число подписчиков в Латинской Америке за аналогичный период выросло почти вдвое - до 29,4 млн с 15,4 млн, выручка увеличилась более чем в два раза, до $2 млрд.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе компания увеличила количество подписчиков более чем втрое - до 14,5 млн против 4,7 млн, выручка выросла до $1 млрд с $116 млрд.