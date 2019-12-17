Пресс-служба RTVi подтвердила смену владельца канала

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Микаель Исраелян выкупил акции RTVi у Руслана Соколова и стал основным владельцем телеканала, сообщили в пресс-службе компании. Редакционная политика канала не изменится.

"Сделка закрыта и была построена по модели cash-in, то есть все средства от нее будут направлены на инвестиции в компанию", - заверили в пресс-службе.

Полный список акционеров канала, детали сделки и ее цена не раскрываются в соответствии с акционерным соглашением.

"У канала большие планы на развитие как внутри США, так и по всему миру: производство нового, в том числе, локального контента, а также открытие офисов и бюро в разных странах", - говорится в сообщении.

Исраелян сказал через пресс-службу, что видит большой потенциал в русскоязычном телевидении в США и собирается развивать канал в Калифорнии и на всем Западном побережье США, наращивая аудиторию вплоть до 20% русскоязычного населения региона.

"При принятии решения я также руководствовался пониманием, что мы сможем привлечь более молодую аудиторию, которую сегодня внутри социальных сетей объединяют общие ценности и возможности совместного потребления развлекательного контента", - заявил он.

Русскоязычный телеканал в США он считает хорошей возможностью для бизнеса рассказать о себе русскоязычному сообществу, используя для этого и традиционную рекламу, и новые эффективные рекламные возможности."

Телеканал RTVi был создан Владимиром Гусинским, начал вещать 1 января 1997 года под названием "НТВ-Интернешнл". В марте 20212 года стало известно, что Гусинский продал канал его бывшему гендиректору телеканала "Звезда" Руслану Соколову. По данным "Коммерсанта", покупка RTVi обошлась Соколову примерно в $10 млн, сам он называть сумму сделки отказывался.