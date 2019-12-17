Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ по итогам торгов во вторник умеренно подрос по индексам на фоне дорожающей нефти, но темпы роста замедлились на фоне коррекции на внешних фондовых площадках после ралли.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3013,29 пункта (+0,2%, максимум дня и новый исторический пик - 3019,95 пункта), индекс РТС - 1520,6 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,4%.

Доллар просел до 62,43 рубля (-0,02 рубля), днем курс поднимался к 62,75 руб.

Лидерами роста выступили акции "РусГидро" (+4,4%), "Россетей" (+3,8% и +1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "Мобильных телесистем" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "Интер РАО" (+1%), "Северстали" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,9% "префы"), "РусАла" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%).

Просели бумаги "Яндекса" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Мечела" (-0,2%), "Башнефти" (-0,1%), "префы" "Татнефти" (-1%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (+16,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+11,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+8,1%), ПАО "Диод" (+6,6%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+6,3%), ПАО "Мультисистема" (+6,3%), ПАО "Павловский автобус" (+3,9%), "МРСК Сибири" (+3,8%), "Иркута" (+3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3%), "Детского мира" (+2,5%), "ВСМПО-Ависма" (+2,3%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (-12,6%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-7,2%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (-6%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,428 млрд рублей (из них 7,975 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,187 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне обновили исторические максимумы на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. США не стали вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%), но наметилась коррекция в Европе (индексы FTSE, CAC 40 и DAX теряют 0,1-0,8%) и замедлился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Поддержку фондовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона оказали в том числе статистические данные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов (темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось).

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать торговое соглашение в начале января.

Нефть к вечеру во вторник умеренно подросла, цена Brent к 18:50 по московскому времени на $0,3 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $65,98 за баррель (+1% и +0,2% накануне), февральская цена WTI - $60,79 за баррель (+1,1% и +0,2% в понедельник).