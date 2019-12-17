Рубль вечером отыграл потери к доллару и евро на фоне ускорившей рост нефти

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Доллар перешел к снижению, евро лишь незначительно повышается на Московской бирже во вторник вечером; рубль отыграл потери первой половины дня и уже слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы роста нефти.

Курс доллара США составил 62,42 руб. в 19:00, что на 3,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,63 руб., подорожав на 2,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,75 копейки - до 65,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером отыграл потери первой половины дня и перешел к укреплению к бивалютной корзине на фоне нефти, ускорившей темпы роста благодаря оптимизму трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на "черное золото".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты. Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник выросла на 0,89% - до $65,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,01% - до $60,75 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 декабря на 23,6 копейки, до 62,5326 руб., и уменьшил курс евро на 26,3 копейки, до 69,6801 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 10,15 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,5951 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 4,77 копейки и составил 62,5886 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 366,202 млн, из которых $643,329 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 722,873 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 10,49 копейки по отношению к понедельнику, до 69,7481 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 1,74 копейки и составил 69,8179 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR811,112 млн, из которых EUR296,735 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR514,377 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 17 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 230 млрд рублей (при лимите 1 трлн 230 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 561,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 10 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 640 млрд рублей (при лимите 1 трлн 640 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 423,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,42% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 17 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 134 млрд 424,7 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,944% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9508% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник, продолжая отыгрывать решение ЦБ РФ уменьшить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,2% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 6,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,46% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 3 б.п. - до 6,51% и 6,52% годовых соответственно.