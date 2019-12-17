ЕК провозгласила курс на усиление социальной и экологической ориентации экономики ЕС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК), заседавшая во вторник в Страсбурге, объявила о начале нового цикла так называемых европейских экономических семестров - инструмента рекомендаций и координации экономической политики ЕК - с подчеркнутой социальной и экологической ориентацией.

"Идет глубокая трансформация нашей экономической модели. Изменение климата, цифровизация и изменение демографической ситуации требуют от нас адаптации нашей экономической политики, чтобы Европа оставалась конкурентоспособной силой на мировой арене, действуя при этом устойчивым и справедливым образом", - заявил Валдис Домбровскис, зампред ЕК, отвечающий за экономику на службе людей, представляя на пресс-конференции новый европейский семестр.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал на той же пресс-конференции: "Начиная с сегодняшнего дня, мы ставим климатическое изменение в центр нашего экономического управления. Потому что, когда мы говорим, что "Зеленый пакт для Европы" (план достижения углеродного нейтралитета в ЕС к 2050 году - ИФ) - это новая стратегия роста в Европе, мы имеем в виду это. Одним из моих главных приоритетов в первый год моего мандата будет интеграция целей ООН в области устойчивого развития в европейский семестр".

Член ЕК по занятости и социальным правам Николя Шмит в свою очередь отметил: "Новая стратегия объединяет принципы борьбы с неравенством и стремление к экономической и социальной конвергенции, закрепленной в "Европейской опоре социальных прав" (инициатива ЕК Жан-Клода Юнкера по усилению социальной составляющей ЕС - ИФ). Число людей, имеющих работу, сегодня находится на рекордно высоком уровне, но различия сохраняются. В быстро меняющемся мире и экономике, где инновации имеют ключевое значение, мы должны облегчить доступ к рынку труда и инвестировать больше в навыки для тех, кому необходимо адаптироваться к цифровому и "зеленому" переходу, особенно для наиболее уязвимых".

Как сказано в коммюнике ЕК, стратегия экономического роста, предлагаемая в цикле европейских семестров Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направлена на содействие конкурентоспособной устойчивости для создания "экономики, которая работает на людей и планету".