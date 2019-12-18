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Под Иркутском введены в эксплуатацию 2 подстанции стоимостью 25,6 млрд руб.

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "ФСК ЕЭС" ввело в эксплуатацию подстанции 500 кВ "Усть-Кут" и 220 кВ "Сухой Лог" в Иркутской области, сообщила энергокомпания. Стоимость подстанции "Усть-Кут" составила 8,9 млрд руб., "Сухой Лог" - 16,7 млрд руб.

Ввод подстанций стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Якутию и Бурятию. Общая протяженность энергокольца составляет 3,3 тыс. км.

Всего в рамках проекта ФСК ввела 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП. Общая стоимость объектов компании, вошедших в Пеледуйское энергокольцо, превысила 28,6 млрд руб.

"В результате будет устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, созданы дополнительные связи западного энергорайона Якутии с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение крупных потребителей, среди которых трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан", Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия", - приводятся в сообщении слова предправления компании Андрея Мурова.

Кроме того, в среду "Россети" ввели две подстанции 110 кВ для Тюменского региона - "Причал" и "Молодежная". "Мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств", - отметил глава "Россетей" Павел Ливинский, комментируя запуск всех новых объектов.

Введенные в среду энергообъекты "построены с применением отечественного оборудования и программных комплексов практически на 100%", отмечается в сообщении холдинга.

"ФСК ЕЭС" владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

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