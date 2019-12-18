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ЦБ заявил о заметном влиянии "мусорной реформы" на инфляцию в 2019 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Мусорная реформа" в РФ оказала заметное влияние на инфляцию в 2019 году, но ее вклад в рост цен был небольшим из-за малого веса в структуре потребительских расходов, говорится в докладе Банка России, посвященном немонетарным факторам инфляции в 2017-2019 годах.

ЦБ напомнил, что в 2019 году начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основной задачей реформы, реализуемой в регионах, стало создание современной системы, предполагающей строительство большого количества объектов по сортировке и переработке ТКО.

Реформа затронула большую часть регионов: с 1 января 2019 года в программу вступили более 70 субъектов. Остальные (за исключением Москвы) должны вступить до 1 января 2020 года, Москва - с 2022 года. Из-за перехода к новым правилам обращения с ТКО значительно выросли тарифы. Это связано с их доведением до экономически обоснованных уровней, устанавливаемых в зависимости от стоимости транспортировки и складирования отходов на полигонах, налоговых платежей региональных операторов и с учетом инвестиций в создание современной инфраструктуры обращения с отходами и платы за негативное воздействие на окружающую среду. В результате плата за обращение с ТКО выросла с начала года в 1,5 раза, говорится в докладе ЦБ.

Регулятор указывает, что темпы роста тарифов в регионах значительно различались: в отдельных регионах тарифы увеличились более чем в два раза, в четырех субъектах РФ рост тарифов продолжился в феврале-мае, еще в пятнадцати увеличение платы за утилизацию ТКО ожидается в III-IV кварталах 2019 года. Вклад повышения тарифов в ускорение инфляции в отдельных субъектах РФ достигал 0,2-0,4 п.п. Власти многих регионов уже в феврале заявили о возможном снижении тарифа, к маю они были снижены в пятнадцати регионах.

"Тем не менее, благодаря малому весу в структуре потребительских расходов вклад в повышение годовой инфляции был небольшим (менее 0,1 п.п.)", - отмечает ЦБ. Сильный рост платы за утилизацию ТКО привел к тому, что в некоторых регионах власти начали проверку обоснованности таких тарифов. Это произошло в Кировской, Свердловской, Томской, Омской областях, в Туве и Чувашии.

По результатам проверок могут измениться как принципы расчета тарифов, так и сами тарифы, что приведет к перерасчету выплат, говорится в докладе. Одной из мер по снижению платы за утилизацию ТКО является обнуление ставки НДС для региональных операторов по обращению с ТКО, которое возможно с 2020 года. Эта мера может привести к снижению тарифов на 16%. Также региональные власти могут принимать решение об установлении нулевой ставки налога на прибыль для региональных операторов.

В дальнейшем рост тарифов по обращению с отходами будет зависеть от двух основных факторов - стоимости топлива и интенсивности реализации региональных инвестиционных программ операторов в сфере обращения с ТКО. "В отдельных случаях размер индексации (тарифов - ИФ) может заметно отклоняться от уровня 4% в год", - отмечается в докладе ЦБ.

"Мусорная реформа"

С 1 января 2019-го в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с начала года получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации ТКО от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили отложить мусорную реформу до 1 января 2022 года.

ЦБ РФ

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