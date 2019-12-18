Более ста тысяч москвичей стали невыездными из-за долгов по кредитам на 153,5 млрд руб.

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Приставы в текущем году запретили выезд из страны более 100 тыс. москвичей, задолжавшим по кредитам почти 153,5 млрд рублей, говорится в сообщении столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), поступившем в среду в "Интерфакс".

Кроме того, еще 32,1 тыс. должников не могут покинуть страну из-за долгов по алиментам на общую сумму около 7 млрд рублей. Почти 48 тысяч должников стали невыездными из-за неоплаченных счетов за жилищно-коммунальные услуги (долги порядка 4 млрд рублей), 12,5 тыс. - из-за долгов по налогам и сборам (1,6 млрд рублей), 8,8 тыс. - из-за административных штрафов (317,2 млн рублей).

Всего за 11 месяцев года приставы вынесли 336 тысяч постановлений о временном ограничении права московских должников на выезд за пределы РФ, общий долг - более 608 млрд рублей.

В управлении ФССП напоминают, что о долгах можно узнать на официальном сайте службы с помощью "Банка данных исполнительных производств", а также через приложение "ФССП" для мобильных устройств.