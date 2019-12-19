Инвестбанки ожидают ослабления курса доллара США в 2020 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Многие инвестиционные банки, уже опубликовавшие прогнозы на следующий год, сходятся в том, что вероятнее всего доллар США ждет сдержанное снижение, пишет Financial Times.

Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon предполагают ослабление курса американской валюты на фоне ослабления опасений относительно темпов экономического подъема в мире, роста спроса на рискованные активы и действий Федеральной резервной системы по удержанию процентных ставок на нынешнем уровне или даже их снижении.

Аналитики BlackRock ожидают слабого снижения доллара в первом полугодии 2020 года. Экономисты Citigroup также думают, что катализатором слабости американской нацвалюты будет сохранение или возможное уменьшение ставок Федрезервом.

Консенсус-прогноз предполагает курс евро в конце следующего года в районе $1,16 по сравнению с текущими $1,1.

В 2019 году глобальная экономика, вероятно, увеличится на 2,5%, в основном, за счет подъема ВВП США. Однако в следующем году ожидается замедление темпов роста американской экономики, и пока не видно претендентов, способных заменить Штаты и стать двигателем мирового повышения, отмечают аналитики JPMorgan Chase.

"Инвесторы будут действовать с оглядкой на рецессию", - полагают они, прогнозируя курс $1,14 за евро к концу 2020 года.

В число привлекательных будут по-прежнему входить валюты тех стран, где процентные ставки остаются относительно высокими, например, Канаду и Новую Зеландию.

В целом ожидается подъем курса фунта стерлингов, но только если политические перспективы в стране станут более ясными, отмечается в статье.

В странах emerging markets инвесторы и аналитики возлагают большие надежды на бразильский реал, который в текущем году опустился до рекордного минимума. По прогнозам ING, он может подскочить на 10% относительно доллара в ближайший год.