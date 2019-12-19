Поиск

Инвестбанки ожидают ослабления курса доллара США в 2020 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Многие инвестиционные банки, уже опубликовавшие прогнозы на следующий год, сходятся в том, что вероятнее всего доллар США ждет сдержанное снижение, пишет Financial Times.

Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon предполагают ослабление курса американской валюты на фоне ослабления опасений относительно темпов экономического подъема в мире, роста спроса на рискованные активы и действий Федеральной резервной системы по удержанию процентных ставок на нынешнем уровне или даже их снижении.

Аналитики BlackRock ожидают слабого снижения доллара в первом полугодии 2020 года. Экономисты Citigroup также думают, что катализатором слабости американской нацвалюты будет сохранение или возможное уменьшение ставок Федрезервом.

Консенсус-прогноз предполагает курс евро в конце следующего года в районе $1,16 по сравнению с текущими $1,1.

В 2019 году глобальная экономика, вероятно, увеличится на 2,5%, в основном, за счет подъема ВВП США. Однако в следующем году ожидается замедление темпов роста американской экономики, и пока не видно претендентов, способных заменить Штаты и стать двигателем мирового повышения, отмечают аналитики JPMorgan Chase.

"Инвесторы будут действовать с оглядкой на рецессию", - полагают они, прогнозируя курс $1,14 за евро к концу 2020 года.

В число привлекательных будут по-прежнему входить валюты тех стран, где процентные ставки остаются относительно высокими, например, Канаду и Новую Зеландию.

В целом ожидается подъем курса фунта стерлингов, но только если политические перспективы в стране станут более ясными, отмечается в статье.

В странах emerging markets инвесторы и аналитики возлагают большие надежды на бразильский реал, который в текущем году опустился до рекордного минимума. По прогнозам ING, он может подскочить на 10% относительно доллара в ближайший год.

доллар США

Новости

Forbes назвал среди топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube пятилетнюю россиянку

Forbes назвал среди топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube пятилетнюю россиянку

Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Снижение беспошлинного порога в интернет-торговле принесет бюджету 300 млрд рублей за три года

Более ста тысяч москвичей стали невыездными из-за долгов по кредитам на 153,5 млрд руб.

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

Чиновники разрешили пустить движение по железнодорожной части Крымского моста

ЦБ заявил о заметном влиянии "мусорной реформы" на инфляцию в 2019 году

Москвичей обещали не наказывать за нарушения при раздельном сборе мусора

Москвичей обещали не наказывать за нарушения при раздельном сборе мусора

Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Итоги года: 2019

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с начала 2020 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');