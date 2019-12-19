Доллар и евро слегка снизились к рублю

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 62,55-62,58 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,5725 руб. (-9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,615 руб. (-2 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6 копеек к уровню закрытия среды, до 65,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 7,75 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост курса рубля по отношению к доллару и евро 19 декабря утром связан, прежде всего, со стабильно высокими мировыми ценами на нефть, а также сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы на оптимизме, связанном с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в четверг, по итогам предыдущих торгов они также не претерпели существенных изменений. Недавнее ралли на рынке демонстрирует признаки затухания, однако меры ОПЕК+ по ограничению добычи, вероятно, будут оказывать поддержку ценам до конца текущего года. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,06% - до $66,21 за баррель. В среду их цена повысилась на 0,11%, составив на закрытие $66,17 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром прибавляют 0,02% - до $60,86 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 2,529 млн баррелей, дистиллятов - на 1,509 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 265 тыс. баррелей.