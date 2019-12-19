"Роснефть" предусмотрела на ближайшие два года рост доходности акционеров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" утвердил план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 годы, одним из приоритетов которого является повышение доходности акционеров компании. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Также приоритетными направлениями плана являются повышение операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании.

"Последовательно двигаясь к достижению данных целей, "Роснефть" предусмотрела в плане рост доходности акционеров относительно достигнутого уровня 2019 года в условиях сохранения волатильности на мировых рынках", - сообщила компания.

В 2019 году "Роснефть" выплатила рекордные дивиденды за 2018 год и за первое полугодие 2019 года в общем размере 283 млрд рублей, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Крупнейшие акционеры компании - "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%.