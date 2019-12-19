"Роснефть" провела масштабные перестановки в управленческом составе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" в рамках оптимизации организационной структуры, направленной на повышение эффективности деятельности, приняла несколько организационно-кадровых решений.

Согласно сообщению компании, вице-президентом по внутреннему сервису назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. "В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг, назначение Эрика Лирона - одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения - позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи", - поясняет "Роснефть".

Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам. Назначение призвано оптимизировать управление по направлениям нефтедобычи, газодобычи и освоения шельфа, рассчитывает НК.

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин в связи с истечением срока трудового контракта и выходом на пенсию переходит на другую работу в периметре компании. В ПАО "НК "Роснефть" Калинин будет курировать работу ветеранских организаций.

Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам ПАО "НК "Роснефть" назначен Алексей Артемьев, работающий в кадровом блоке компании с 2012 года.

Вице-президентом-главным геологом назначен Андрей Поляков. Андрей Лазеев, ранее занимавший этот пост, назначен генеральным директором ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".