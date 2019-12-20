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Банк Англии в марте возглавит Эндрю Бэйли

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Руководителя Банка Англии Марка Карни 16 марта 2020 года сменит нынешний глава Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бэйли. Елизавета II одобрила это назначение, сообщила пресс-служба регулятора.

Предполагается, что до середины марта Карни будут передавать Бэйли дела, чтобы обеспечить плавную смену руководства.

Карни руководил Банком Англии с 2013 года. Срок его полномочий должен был истечь в 2018 году, однако в связи с Brexit и отсрочками выхода Великобритании из Евросоюза он дважды соглашался продлить пребывание в должности.

19 декабря регулятор по итогам заседания решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Он также не стал менять программу покупки гособлигаций на 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и корпоративных бондов на 10 млрд фунтов. Все решения регулятора совпали с ожиданиями рынка.

Банк Англии Марк Карни Эндрю Бэйли Великобритания

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