Бывшего менеджера "НОВАТЭКа" поместили под домашний арест по делу о хищении

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге городской суд перевел под домашний арест бывшего руководителя департамента инжиниринга и инвестиций "НОВАТЭКа" Владислава Бабийчука. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, его обвиняют в хищении более 386 млн рублей при обустройстве "Тернефтегаза" (СП "НОВАТЭКа" и Total).

Бабийчук был задержан 19 декабря 2018 года в Москве по обвинению в крупном мошенничестве. Никулинский районный суд его арестовал. Его дело расследует следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Следствие просило продлить ему срок пребывания в СИЗО. Защита просила изменить меру пресечения, в том числе предлагала залог в 5 млн рублей.

Санкт-Петербургский городской суд решил, что обстоятельства, из-за которых бывший менеджер был арестован, изменились и ему можно изменить меру пресечения. "Отпали основания полагать, что оставаясь на свободе, обвиняемый может повлиять на достоверность показаний свидетелей – сотрудников "НОВАТЭКа". Сведений об угрозах на кого-либо из свидетелей органами предварительного расследования суду не представлено. В данный момент по уголовному делу все доказательства собраны", - перечислила пресс-служба.

В августе Бабийчуку предъявили обвинение в окончательной редакции. С тех пор он и его защита изучают материалы дела, в котором сорок томов и изучили их на четверть.

В материалах дела, имеющихся в распоряжении "Интерфакса", помимо Бабийчука упоминаются заместитель гендиректора по капстроительству начальника управления ЗАО "Тернефтегаз" Дугин, а также бывший гендиректор ООО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" (зарегистрировано в Петербурге и находится в процессе ликвидации - ИФ) Сергей Костромин со своим заместителем Писарук.

По версии следствия, с октября 2013 года по ноябрь 2016 года Костромин и Писарук в сговоре с сотрудником ПАО "НОВАТЭК" Бабийчуком и сотрудником ЗАО "Тернефтегаз" Дугиным обеспечили заключение трех договоров по строительству и обустройству ряда объектов.

Предметом самого крупного из трех договоров на сумму почти 5,7 млрд рублей, заключенного 19 сентября 2013 года, являлось обустройство термокарстового газоконденсатного месторождения. Договор был расторгнут 30 октября 2017 года в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств.

Второй договор, на 28,6 млн рублей, был заключен в марте 2014 года и предусматривал работы по строительству водоотводных сооружений. Третий, на сумму 480 млн рублей, также заключался в марте 2014 года и предусматривал оборудование внеплощадочных сетей установки комплексной подготовки газа - вахтового жилого комплекса, внутриплощадочных сетей вахтового жилого комплекса (в материалах следствия - "сети внеплощадочные, УКПГ - ВЖК", "ВЖК сети внутриплощадочные") .

Дугин, Костромин, Писарук и Бабийчук ради хищения денег внесли в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об исполнении работ по контрактам, завышая объемы выполненных работ, считает следствие. Денежные суммы по трем договорам, в общей сложности более 6 млрд руб., были перечислены с московского счета ЗАО "Тернетегаз" на петербургский счет возглавляемого Костроминым ООО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж". Тогда сообщалось, что фигурантам вменяется хищение порядка 70 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Костромин являлся руководителем и совладельцем множества юридических лиц. В частности, он занимал пост генерального директора АО "Промышленная группа "Проминдустрия".

Сейчас он признан банкротом, его имя связано с рядом судебных разбирательств: от уголовных дел о невыплате зарплаты рабочим структур "Проминдустрии" до постановления Конституционного суда об особенностях применения меры пресечения в виде домашнего ареста, которое было вынесено в марте 2018 года по его жалобе.