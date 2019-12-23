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Кремль выразил надежду, что остановка работ Allseas по "Северному потоку 2" не сорвет проект

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона анализирует ситуацию с швейцарской Allseas, которая уведомила о приостановке работ по укладке труб для газопровода "Северный поток 2", сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве надеются на то, что "даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта". Он отметил, что "подобные санкции являются неприемлемыми для нас".

На вопрос, рассматривает ли Москва возможность замены Allseas, Песков сказал: "Сейчас ситуация анализируется. Основной целью анализа является завершение строительства этого трубопровода".

На просьбу прокомментировать, каковы могут быть сдвиги по срокам, пресс-секретарь президента сказал: "Об этом пока рано говорить".

Allseas Северный поток 2 Дмитрий Песков

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