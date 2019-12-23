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Производство золота в РФ в январе-августе выросло до 232 тонн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-августе 2019 года составило 232,16 тонны, увеличившись на 19,5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

В том числе выпуск добычного золота вырос на 10%, до 178,71 тонны, попутного - на 23%, до 12,7 тонны, вторичного - в 1,9 раза, до 40,75 тонны.

Выпуск серебра снизился на 9,5%, до 634,84 тонны.

Минфин РФ

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