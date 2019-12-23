Экспортные горизонты АПК - реальность или мираж?

Итоги года в сельском хозяйстве

Фото: Reuters

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - После того как аграрный комплекс России завершил 2018 год падением производства, эксперты заговорили, что аграрный локомотив, разогнавшийся на рельсах импортозамещения и продэмбарго, начал терять тягу и встал на путь стагнации. Но в уходящем году к отрасли, похоже, пришло "второе дыхание". Продолжающаяся мощная поддержка государства, благоприятная международная конъюнктура и, что совсем немаловажно, - комфортная во многих регионах погода сделали своё дело. Текущий год отрасль завершит в плюсе. В июне прозвучал первый осторожный прогноз - рост сельхозпроизводства составит 1-1,5%. А когда уборка урожая близилась к концу, Минсельхоз повысил оценку до 2%. За 11 месяцев 2019 года рост сельхозпроизводства составил 4,1%.

В 2019 году сельское хозяйство шестой год подряд получило урожай зерна, который превышает 100 млн тонн. Собрано 120,6 млн тонн против 113,3 млн тонн в 2018 году. Причём впервые за последние 12 лет выращена пшеница первого, высшего, класса. РФ сохраняет лидерство в экспорте. Нулевая экспортная пошлина на это зерно в 2019 году, в отличие от прошлых лет, была сразу продлена на два года, что подтверждает серьёзность намерений российских экспортёров в отношении мирового рынка зерна.

Экспортные горизонты постепенно становятся основой, на которой планируется в дальнейшем развивать отрасль. Ориентация на задачу - довести экспорт продукции АПК к 2024 г до $45 млрд - скорректировала многие ранее привычные пути развития, подчинила себе методы руководства отраслью. В частности, в 2019 году Минсельхоз начал заключать с компаниями так называемые соглашения о повышении конкурентоспособности. Они нацелены на увеличение производства востребованной за рубежом продукции и в связи с этим дают возможность сельхозпроизводителям получать льготные кредиты на краткосрочные и инвестиционные цели.

В уходящем году продолжился "блицкриг" по открытию зарубежных рынков для российской продукции. Значимыми событиями, в частности, стали новые соглашения о поставках сои, рапса и шрота в Китай, открытие рынка свинины Вьетнама, первые поставки сахара в Грецию и Турцию. На рынок зерна вышел ВТБ, который в течение года сколотил мощный зерновой и перевалочный актив с амбициями мирового трейдера.

По предварительным данным, выручка аграрной отрасли в 2019 году увеличится на 4% и достигнет 3 трлн руб., что сопоставимо с ее кредиторской задолженностью. Рентабельность отрасли с учетом субсидий составит 14,6%, без учета - 10%. Инвестиции в основной капитал вырастут на 10-15% и достигнут 520-540 млрд руб., чистая прибыль - 364 млрд руб.

Зерно получило стратегию

Стратегический документ, утверждённый правительством в августе, увязывает развитие производства зерна как с продовольственной безопасностью страны, так и с наращиванием экспорта. "У нас есть все возможности, чтобы продолжать наращивать поставки за рубеж, но, естественно, без ущерба для решения внутренних задач по обеспечению продовольственной безопасности", - говорил премьер Дмитрий Медведев после утверждения стратегии.

Минсельхоз заложил в документ три сценария развития зернового комплекса: оптимистический, базовый и пессимистический. В базовом предусмотрен рост производства зерна до 140 млн тонн к 2035 году, что позволит экспортировать 55,9 млн тонн зерновых. По оптимистичному сценарию урожай вырастет до 150,3 млн тонн, экспорт - до 63,6 млн тонн, по пессимистичному - 125,4 млн тонн к 2035 году и экспорт в объеме 39,7 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в 2019/2020 сельхозгоду составит до 45 млн тонн против 43,3 млн тонн в прошлом сельхозгоду.

Предполагается, что стимулирование зерновой отрасли позволит не только двигаться к намеченному к 2024 году экспортному горизонту (из $45 млрд общего экспорта $11,4 млрд должно прийтись на зерно), но и поможет развиваться смежным отраслям. К 2035 году потребление зерна в России составит 86,6 млн тонн, в том числе 52,3 млн тонн будет использовано на производство кормов и комбикормов, 15,2 млн тонн направлено на пищевые цели, 12 млн тонн - на семена, 5,6 млн тонн - на другие цели промышленной переработки зерна.

Потребность в инвестициях в наращивание производства зерна до 2035 года оценивается в 3,4 трлн руб. Основная часть расходов - 3,3 трлн руб. - предназначена на закупку тракторов и комбайнов, 81 млрд руб. - на ввод новых посевных площадей.

Кроме того, 709 млрд руб. потребуется на увеличение внутреннего потребления зерна, в том числе 150 млрд руб. - на создание мощностей по глубокой переработке зерна, 559 млрд руб. - на создание и модернизацию мощностей мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Инвестиции в развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения оцениваются в 281 млрд руб., в том числе 140 млрд руб. необходимо на строительство мощностей по хранению зерна и столько же - на возведение портовых и сухопутных перевалочных мощностей.

Между тем эксперты зернового рынка считают ориентиры по сбору зерна, установленные в стратегии, довольно-таки скромными - с учетом задачи поддержания лидерства на мировом рынке пшеницы. В частности, уже первые, даже самые предварительные оценки, говорят о том, что и в будущем году ситуация на зерновых полях будет развиваться позитивно, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Состояние посевов озимых, по его словам, блестящее, потери незначительные. Площадь под озимыми в 2019 году рекордная - 18,2 млн га. Правда, напомнил он, в России каждые десять лет случаются засухи, последняя была в 2010 году.

В одни руки. Государственные

И все-таки наиболее значимым событием на рынке зерна в уходящем году стало появление на нем крупного игрока в лице ВТБ, который за короткое время смог скупить ряд зерновых активов и объектов транспортной инфраструктуры и предложил создать объединённый зерновой холдинг. В намерениях банка - стать трейдером мирового уровня, а в России - гарантом конкуренции и равного доступа к инфраструктуре.

ВТБ владеет 50% минус 1 акция "Объединенной зерновой компании" (остальное у РФ). Кроме того, ему принадлежит 33,7% "Новороссийского комбината хлебопродуктов" , одного из крупнейших зерновых терминалов РФ, и 100% "Новороссийского зернового терминала" (приобретен у "Новороссийского морского торгового порта" ). ВТБ также купил контрольный пакет железнодорожного оператора "Рустранском" (РТК), который специализируется на перевозке зерна, и 70% зернового трейдера "Мирогрупп Ресурсы", близкого к властям Краснодарского края. Сообщалось, что банк также интересовался 50% зернового терминала "Тамань".

За две недели до конца года интерес ВТБ к зерновому комплексу вновь попал в информационное пространство. FESCO, один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры, сообщила, что ведет переговоры о продаже своих хопперов-зерновозов и рассчитывает закрыть эту сделку, в случае одобрения ФАС, в первом квартале 2020 года. Источники на рынке утверждают, что переговоры ведутся с подконтрольным ВТБ "Русагротрансом", который эксплуатирует более 40 тыс. зерновозов. "Русагротранс" входит в группу РТК. FESCO эксплуатирует около 4,2 тыс. хопперов-зерновозов.

В августе стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать создание вертикально интегрированного зернового оператора. "Помощь не планируется, я не прошу ни денег у государства, ни каких-либо скидок или льгот, а просто решения тех вопросов, которые есть. Есть поручение президента премьеру, премьер дальше поручение разослал по ведомствам, сейчас ведомства потихоньку свои заключения делают", - пояснял Костин.

То, что ведомства, действительно, занимались этим "потихоньку", очевидно. Попытки получить у них, прежде всего у Минсельхоза, комментарии на этот счёт оборачивались объяснениями, что вопрос слишком высокого уровня, не министерского. От этого уровня и следует ждать комментариев, давали понять в ведомстве. И лишь недавно была впервые озвучена официальная позиция.

"Если компания, которая раньше не занималась сельским хозяйством, принимает решение и идет в этот достаточно непростой вид бизнеса, для нас это очень позитивно, - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в декабрьском интервью "Коммерсанту". - Мы всячески поддерживаем инициативы, которые ВТБ сейчас реализует. Хорошо, что появится еще один большой игрок на рынке, что у них есть все эти активы. Они будут создавать более здоровую обстановку и формировать конкурентную среду, в которой выиграет тот, кто сможет минимизировать свои издержки и себестоимость".

Фактически холдинг уже создан и в настоящее время банк "активно ищет и привлекает финансовых или стратегических инвесторов", сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в интервью "Интерфаксу" в конце года. "У нас много запросов, в том числе из-за рубежа, на участие в капитале холдинга. В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров", - сказал он.

Мнения участников рынка по поводу появления столь крупного игрока разделились.

Как заявил гендиректор УК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков, появление ВТБ на рынке зерна - "серьёзный плюс". Такой игрок, по его словам, может решить проблему форвардных и фьючерсных контрактов на пшеницу, которая не решается десятилетиями. "Только когда мы сделаем эффективный фьючерс на пшеницу, наша пшеница будет интересна на западе", - убеждён он. Как считает Шендерюк-Жидков, такой крупный игрок, как ВТБ, поможет решить и проблему хранения зерна на элеваторах, на которых "пока есть воровство".

И это, действительно, проблема. В апреле Московская биржа сообщила о риске хранения на элеваторах - в частности, о недостаче зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп, "предположительно вследствие хищения". В связи с этим биржа создала резерв в отчетности в размере 2,4 млрд руб.

В то же время в Российском зерновом союзе с опасением встретили планы по созданию крупного объединения на рынке. Как считает президент союза Аркадий Злочевский, реализация планов ВТБ чревата снижением конкуренции на рынке, потерей эффективности производства. В итоге это может снизить конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке.

По его словам, раньше два главных зерновых терминала - НКХП и НЗТ - "имели абсолютно автономную, самостоятельную политику, в том числе и ценовую". "Они выступали в роли конкурентов по отношению друг к другу. А сейчас конкуренции между ними не наблюдается", - сказал он.

"Идея с точки зрения банка понятна и очевидна. Можно сконцентрировать ресурсы, монополизировать какие-то сегменты в рынке и это приведет к повышению доходности, - отметил Злочевский. - Но долгоиграющие последствия будут выглядеть несколько иначе: снижение конкуренции в результате такой монополизации приведет к потере эффективности".

В качестве доказательства глава Зернового союза привёл примеры из мировой практики. "Две монополии, которые существовали в последние десятилетия - Канадский пшеничный комитет как экспортная монополия и Австралийская экспортная корпорация, которая, кстати, была негосударственной, благополучно померли", - констатировал он.

Как считает Злочевский, концентрировать активы в одних руках можно, "но необходимо сохранять уровень конкуренции между этими активами, внутреннюю конкуренцию".

Глава ВТБ, в свою очередь, пояснял, что именно на сохранение конкуренции и нацелены планы банка. "Мы, наоборот, считаем, что будем способствовать лучшей конкуренции, транспарентности того, что было, по ценообразованию. Улучшить инфраструктуру, обеспечить доступ (к ней на равных условиях - ИФ), чтобы не было такого, что каждый владелец зерна думает, а будет ему доступ или не будет в порт, на "железку". Все эти вопросы, мы считаем, в значительной степени продвинем, если создадим вертикально интегрированную компанию", - говорил Костин в сентябре.

К созданию нового холдинга планирует присмотреться ФАС, когда планы получат реальные очертания.

"Пока речь идёт об идее. Но все зависит от того, как эта компания устроена, какую долю на каждом из сегментов рынка она занимает. Там же получается трейдинг в определённой доле, перевозки внутренние железнодорожным транспортом, перевалка в портах, хранение как на территории РФ в элеваторах, так и в портовых элеваторах", - говорил замруководителя антимонопольной службы Андрей Цыганов.

"Единственное, что я могу сказать сразу - в любом случае, если мы увидим угрозу для конкуренции, то мы, естественно, будем требовать от этой компании соблюдения определённых правил. И первое из них, на мой взгляд, это недискриминационный доступ и к транспортным перевозкам, и к услугам по хранению зерна", - констатировал он.

Уходящий год был отмечен и созданием практически под контролем Минсельхоза нового объединения - Союза экспортёров зерна, председателем правления которого стал выходец из ОЗК Эдуард Зернин. Впервые о планах создания нового союза или серьезного переформатирования действующего Минсельхоз заявил в феврале на одной из встреч с экспортерами (начали проводиться регулярно с августа 2018 года).

Новый союз был зарегистрирован 30 июля. Его учредителями стали четыре ведущих экспортера - АО "Астон", ООО "Гленкор Агро МЗК", ООО "ОЗК-Юг" и ООО "Торговый дом "РИФ".

Чем не угодили ведомству Зерновой союз, который объединял в том числе и ведущих экспортёров, а также Национальная ассоциация экспортеров сельхозпродукции, пока неясно. В Минсельхозе утверждали, что инициатива создания союза принадлежит самим экспортерам.

Но о том, что пути объединений "со стажем" и ведомства разошлись, говорит и то, что впервые за многие годы Злочевский не вошёл в состав общественного совета при министерстве, а Зерновой союз переехал из помещений, которые он занимал в Минсельхозе много лет.

О деятельности нового союза пока сведений мало. В ноябре был сообщено, что к нему присоединись еще пять компаний, в том числе и "Мирогрупп Ресурсы". Пресс-релиз по этому поводу распространяла пресс-служба Минсельхоза. На сайте Союза этой информации до сих пор нет. Там по-прежнему названы только учредители.

Зерновой "Меркурий"?

И буквально в конце года Минсельхоз озвучил еще одну инициативу по усилению государственного влияния на рынок зерна. Речь идет, по сути, о создании системы контроля, аналогичной действующей в животноводстве системе "Меркурий".

"Чтобы в полной мере обеспечить госконтроль за качеством зерна, Минсельхоз разработал поправки в закон "О зерне", закрепляющие создание полноценной системы прослеживаемости зерна на территории страны", - сообщило ведомство.

Предполагается, что система позволит отслеживать не только перемещения продукции, но и балансы любого хранителя и элеватора по входящей и исходящей продукции, а также балансы полученного сырья и изготовленных из него продуктов переработки. В системе предусмотрено оформление результатов лабораторных исследований зерна и карантинных сертификатов.

Законопроект предусматривает, что на каждом этапе производства и приема на хранение зерна и продуктов его переработки необходимо проводить обязательные лабораторные исследования, причем делать это должны аккредитованные испытательные лаборатории.

Необходимость нововведений объяснялась тем, что контроль качества и безопасности зерна в настоящее время в РФ полностью не регламентирован. А это, в том числе, может отразиться и на экспортных планах. В 2019 году, к примеру, у ряда покупателей российского зерна были претензии к его качеству. Причем Вьетнам, который за последние годы вошел в число крупных покупателей российской пшеницы, даже приостанавливал ее закупки из-за обнаружения семян сорных растений.

Как считают авторы законопроекта, оформление карантинных сертификатов при перемещении зерна и продуктов его переработки по территории РФ позволит обеспечить полную прослеживаемость зерна, которое поступает как на внутренний рынок, так и оформляется на экспорт, и не создаст существенной дополнительной нагрузки на бизнес.

Между тем Российский зерновой союз выступил против предлагаемых изменений и направил вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой не поддерживать их. По мнению союза, поправки вводят избыточные и дублирующие требования к сельхозпроизводителям и участникам зернового рынка, а их принятие увеличит транзакционные издержки только сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. ежегодно.

Зерновой союз напоминает, что в настоящее время практически у каждого крупного производителя, хранителя или переработчика зерна действуют полноценные лаборатории. "Навязывание лабораторных экспертиз будет носить дублирующий характер. По нашим оценкам, минимальная стоимость обязательной оценки лабораторного качества 1 тонны зерна будет обходиться в 50-70 руб. за т. При урожае в 70 млн т минимальная стоимость данной контрольно-надзорной функции для участников рынка составит 3,5-5 млрд руб.", - подсчитали в союзе.

Формирование системы прослеживаемости зерна приведет к необходимости создания даже на небольших предприятиях обособленных подразделений, которые будут заниматься регистрацией транзакций с зерном и продуктами его переработки. Это потребует дополнительных расходов в 20 млрд рублей в год, отмечают они

Приоритетный рекорд

В уходящем году рекордный сбор сахарной свеклы (50,6 млн тонн, что на 20,4% больше, чем в прошлом) и рекордное производство сахара обернулось серьезными проблемами для одной из основных аграрных отраслей - свеклосахарной.

По прогнозу Союзроссахара, производство свекловичного сахара составит 7,2 млн тонн. История сахароварения России, которая превышает 200 лет, такого показателя еще не знала. Это также самый большой объём свекловичного сахара в мире. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает потенциал производства и вовсе в 8,1 млн т при условии переработки сахара из сиропа и мелассы, а также уборки всей засеянной площади и благоприятной для сохранения урожая погоды. Но даже если не удастся сохранить всю свеклу - неоднократный переход температуры через ноль градусов приводит ее в негодность - все равно теоретически возможно производство 7,9 млн т сахара. При этом годовая потребность страны в нем составляет 5,8-5,9 млн т. По оценке Союзроссахара, соотношение товарных запасов к объему потребления на 1 января 2020 г составит 96% при необходимом уровне в 76%.

Таким образом, "лишними" на рынке в этом году могут стать 2 млн т сахара. "Сладкий рекорд" стал практически разрушительным для отрасли, в которую за последние 10 лет было привлечено 150 млрд руб. банковского и частного капитала, привел к резкому снижению цен на сахар. С января по ноябрь цены на сахар снизились более чем на 45%, до 19-20 руб. за 1 кг (с НДС) - минимума за последние 7 лет.

По данным компании "Русагро", цена на ее сахар падала до 18 и даже до 16 рублей за 1 кг, что, по словам гендиректора Максима Басова, неслыханно. Это на $100 за тонну ниже, чем во многих странах мира, сетует он.

О серьезности ситуации в отрасли говорит тот факт, что ФАС признала угрозу банкротства ряда сахарных заводов и допустила заключение соглашений при экспорте сахара. Правда, некоторые эксперты предупредили, что это может противоречить правилам ВТО, поэтому важно сделать это в рамках норм международной торговли.

Минсельхоз же вернулся к своей идее оптимизации площадей под сахарной свеклой, озвученной несколько лет назад, и рекомендовал сократить посевы под сахарной свеклой в 2020 г на 15%. В 2019 г свекла была посеяна на 1,145 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2018 г.

Однако ряд экспертов сомневается, что это произойдет. Не собирается, к примеру, сокращать посевные площади ведущий производитель - холдинг "Продимекс".

Как заявил "Интерфаксу" замгендиректора компании Вадим Ерыженский, рекомендации по сокращению посевных площадей - ожидаемая реакция Минсельхоза в сложившейся ситуации. "Меры по развитию отечественной свеклосахарной отрасли были настолько эффективны, что такого быстрого перехода от дефицита к профициту не могли ожидать ни чиновники, ни даже сами участники рынка, - сказал он. - Прислушиваться или нет к этим рекомендациям - личное дело каждого независимого свекловода, нам же снижать посевные площади под свёклой просто нельзя". По его словам, хозяйства холдинга производят примерно половину сахарной свеклы, необходимой заводам для загрузки. "Это тот минимум, который мы обязаны обеспечить на случай непредвиденного снижения производства сырья сторонними хозяйствами, которые сдают нам свеклу, - сказал он. - Из-за сложности и энергоёмкости сахарного производства недогруз производственных мощностей критически опасен для заводов".

Ерыженский допустил, что резкое снижение маржинальности сахарной свеклы в этом году наверняка заставит кого-то снизить её долю в севообороте в будущем. "Но совсем от свёклы тот, кто умеет её выращивать, не откажется", - уверен он.

Как считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, сокращение посевных площадей свёклы на 15% в целом по РФ проблемы не решит. "Чтобы сбалансировать ситуацию, надо сокращать больше. В первый год после рекордного производства надо "ужиматься" сильнее, потом можно нарастить, но в первый год надо освободить то, что лежит на складах, - сказал он. - Этот сахар пока некуда продавать - ни на внутреннем, ни на внешнем рынках нет достаточного спроса. А в нем заморожены оборотные средства и производителей сахарной свеклы, и сахарных заводов, и компаний".

По словам Иванова, крупные вертикальные агрохолдинги могут даже немного увеличить посевные площади в ожидании снижения производства у независимых компаний, если позволит севооборот. "Независимые крупные производители свёклы могут сократить площади на 5-15%, а вот мелкие могут или резко снизить, или совсем уйти с этого рынка", - сказал он, добавив, что доля мелких производителей в общих посевных площадях незначительна - 10-15%.

"В этих условиях банкротство сахарных заводов, о котором говорит ФАС, более чем реально. Отрасль переживает очень болезненный сезон, после которого многое придется делать по-другому - и производить, и экспортировать", - заявил Иванов.

Как считает Басов из "Русагро", ситуация на сахарном рынке РФ в ближайшее время будет развиваться непросто, потому что очевидно, что в севообороте сахарная свёкла становится нерентабельной культурой. "В этом году никто не ожидал такого урожая. Это привело рынок в состояние дисбаланса", - сказал он. "Поэтому, если говорить в целом, наша компания закончила инвестиционный цикл в сахарном комплексе полностью. Думаю, что у нас в сахар больше денег не пойдёт", - говорил Басов.

Инвестиционный цикл компания завершила пуском мощного завода по дешугаризации мелассы по американской технологии ARI в Белгородской области. Инвестиции в него составили 5,7 млрд руб., мощности - не менее 74 тыс. тонн сахара в год.

Как сообщил Басов, "будем занимается автоматизацией (сахарного производства - ИФ), цифровизацией, работой с сырьем". "А дальше будем ждать, когда снизится объём производства в России. Я думаю, что в следующем году независимые игроки, в основном в Центральном федеральном округе, сократят посевы", - заявил он. Глава "Русагро" не исключил, что небольшие заводы будут закрываться, некоторые компании откажутся от полей сахарной свеклы, удаленных от переработки. "Цена на сахар будет невысокой. И наша задача - сокращать издержки. Так что мы все попали в такую воронку, когда ты должен бежать, чтобы оставаться на месте", - заявил Басов.

По его словам, уникальность ситуации еще и в том, что "кризис на сахарном рынке России из-за рекордного урожая сахарной свеклы накладывается на то, что в мире впервые за пять лет ожидается дефицит сахара".

В частности, по данным Конфедерации производителей сахарной свеклы Франции (CGB), производство сахара в стране в этом сельхозгоду может снизиться почти до 4,9 млн т с 5,1 млн т годом ранее. В CGB считают, что за счет сокращения производства мировые цены на сахар могут восстановиться.

Как считает Басов, рост цен на мировом рынке может поднять цены в РФ до уровня экспортного паритета. Союзроссахар оценивает этот уровень в диапазоне 32-35 рублей за 1 кг (с НДС).

Быстрее всего избавиться от приторного вкуса сахарного рекорда можно с помощью экспорта. "Активизация экспорта - наименее затратный для государства и наиболее быстрый способ исправить ситуацию. Другие законные способы слишком долги по времени исполнения", - заявил Ерыженский из "Продимекса".

В Союзроссахаре основными рынками сбыта называют страны ближнего зарубежья с общим спросом в 1,6 млн т. Потенциальный объем экспорта в Китай и на мировой рынок в текущем сезоне они оценивают в 500 тыс. т. Однако наращивание экспорта пока остается лишь больше пожеланием, чем реальными действиями. Проникнуть на мировой рынок российскому сахару мешают многочисленные барьеры.

Так, Союзроссахар основным риском называет поступление на территорию ЕАЭС сахара-сырца и сахара с Украины и из Молдавии без уплаты пошлин. По оценке Евразийской сахарной ассоциации, за последние три года эта льгота позволила ввезти в Союз около 1,7 млн т сахара-сырца и белого сахара, ограничив тем самым возможности российских экспортеров. Основной проблемой поставок за пределы ЕАЭС эксперты называют высокие пошлины и/или акцизы на ввоз сахара, которые, в частности, действуют в Узбекистане и Китае. "На государственном уровне необходимо всерьёз бороться с дискриминационными мерами, которые практикуют некоторые потенциальные импортеры в отношении российского сахара", - считает Ерыженский.

Представитель "Продимекса" также высказался за минимизацию затрат экспортёров на вывоз сахара. "Каждая тонна сахара, произведённая на российских заводах из отечественного сырья и вывезенная за пределы страны, - это около 2 тыс. руб. налогов в бюджеты всех уровней. При этом государство нам компенсирует только затраты на железнодорожную перевозку в размере около 600 руб. на тонну, - сказал он. - Даже простое удвоение суммы транспортной субсидии может значительно повысить объёмы экспорта, и при этом государство всё равно останется в прибыли".

По его словам, экспортеры ждут от государства и льгот на создание экспортной инфраструктуры. "Запас по средствам поддержки огромен даже при текущих минимальных ценах на нашу продукцию, наши налоги кратно превышают размеры господдержки экспорта", - сказал он.

Отрасль впервые столкнулась с необходимостью экспорта сахара за пределы постсоветского пространства в 2011/2012 сельхозгоду. "И за эти годы с точки зрения инфраструктуры ничего не изменилось в лучшую сторону", - сказал Иванов из ИКАРа. "Чтобы перестать говорить об экспорте и перейти к нему, надо развязать логистические узлы, прежде всего в морском направлении сахарного экспорта. У нас создана инфраструктура по экспорту зерна навалом и масла наливом. Но уровень развития инфраструктуры готовой продукции, в частности сахара, муки, крупы, мяса, конфет и т.д., не выдерживает никакой критики", - сказал он.

В мире такая продукция экспортируется контейнерами. "Нужны нормальные контейнерные терминалы со складами в портах, на которых могла бы концентрироваться продукция, - считает Иванов. - Два года назад "Продимекс" отправил пробную контейнерную партию сахара на экспорт. Убедился, что это очень дорого и неудобно, - и тему закрыл".

В этом году попытки экспорта сахара морским путем в контейнерах возобновились. Сахар у производителей Краснодарского края купил один из международных трейдеров, доставил его в Новороссийск, загрузил в контейнеры и отправил в Турцию (1,4 тыс. т) и в Грецию (600 т). Ранее в эти страны российский сахар не поставлялся. "В связи с тем, что в ЕС действуют запретительные ввозные пошлины на сахар, Греция, вероятно, страна-транзитер, и товар предназначен для Балкан, Африки и Ближнего Востока", - предполагает Иванов.

Эксперт считает, что развитие морского экспорта может стать настоящим прорывом в торговле российским сахаром и другим продовольствием - от муки и крупы до конфет, вина и мяса. Вместе с тем он убежден, что "создание предэкспортной и экспортной инфраструктуры - это задача не сахарных компаний, это задача государства и операторов рынка логистики". Для активизации морского экспорта пищевой продукции России необходимо два терминала - на Черном море и в Усть-Луге, полагает он.

Проблемой для российского сахарного экспорта является и то, что отечественная отрасль вырабатывает сахар, который на многих рынках не всегда проходит по показателю цветности. По стандартам международной торговли в РФ могут работать не более 10 заводов, производство этого сахара дороже, объемы незначительны. "Его ниша на внутреннем рынке - 400-500 тыс. тонн, такой сахар выпускается по специальным премиальным договорам", - пояснил Иванов.

Не подходят под международные мерки и мешки, в которые упаковывается российский сахар. "Пустой мешок на 50 кг у нас весит 100-120 граммов, требование мирового рынка - 160 граммов, - сказал эксперт. - "Иностранец" более плотный, меньше рвется при многочисленных перегрузках и дороже. Нет пока у нас и лонг бэгов (большие сетки, в которые загружаются мешки - ИФ) для механизированной перегрузки".

Басов из "Русагро" также обратил внимание на то, что в настоящее время очень мало стран, куда можно экспортировать сахар на выгодных условиях. "Евросоюз для нас закрыт, Китай тоже", - сказал он, добавив, что перспективы в Северной Африке тоже неопределенны. "Я думаю, что в конце концов рынок придет к балансу и мы будем производить около 6 млн тонн свекловичного сахара в год", - сказал он.

Второй фальстарт "Черкизово", "Степь" расширяется, "Трио" на двоих

Уходящий год был отмечен разнообразными корпоративными новостями, которые концентрировались в основном вокруг сделок M&A.

Но начался год с повторной - и вновь неудачной - попытки группы "Черкизово" провести re-IPO. В марте компания заявила о намерении разместить акции на "Московской бирже" . Это был второй заход: сделку планировалось реализовать еще год назад, но тогда она была отложена из-за скачка волатильности на фондовом рынке после введения жесткого пакета антироссийских санкций США в начале апреля.

Но и этому размещению не суждено было состояться. Уже в апреле компания объявила об отказе от размещения акций "в связи с текущей рыночной конъюнктурой". "Несмотря на то, что инвесторы и рынок в целом позитивно отозвались о достижениях и факторах привлекательности группы, сложившиеся на рынках капитала условия не представляются благоприятными для достижения наших целей", - говорилось в заявлении ее генерального директора и совладельца Сергея Михайлова. Позже в интервью "Интерфаксу" Михайлов заявил, что группа сохраняет планы по re-IPO и может вернуться к ним через два-три года.

Между тем, некоторые аналитики отмечали, что "Черкизово" объявило неоправданно высокий диапазон цены - 1,875-2,125 тыс. руб. за акцию (89,2-101,1 млрд руб. за всю компанию). Аналитики напоминали, что в 2017 г "Черкизово" выкупило свои акции у Prosperity по 1,3 тыс. руб. за бумагу.

С учётом поставленных для выхода на re-IPO целей в уходящем году группа продолжила наращивать активы, в частности, за счёт покупки их у белгородского холдинга "Приосколье". В августе была достигнута договорённость о покупке "Ровеньского бройлера", который занимается производством инкубационных яиц. Эта компания стала вторым активом, купленным у "Приосколья". В 2018 г группа стала владельцем "Алтайского бройлера", принадлежавшего владельцу белгородского холдинга Геннадию Бобрицкому. На рынке говорили, что "Черкизово" ведет переговоры о покупке всего "Приосколья" в целом, однако в группе это не комментировали.

Кроме того, "Черкизово" вступило в качестве кредитора в дела о банкротстве структур агрохолдинга "Белая птица" вместо Россельхозбанка после выкупа у него прав требований по кредитам компаний группы на 6,5 млрд руб.

На фоне скупки группой птицеводческих активов пока не нашли подтверждения планы по приобретению обанкротившегося производителя индейки - ростовского "Евродона", который перешёл под контроль ВЭБа, а теперь будет дожидаться нового инвестора в руках Россельхозбанка.

Продолжал наращивать активы и владелец самого большого банка земли (1 млн га) - агрохолдинг "Мираторг". В результате сделки по покупке ставропольской компании "Изобилие" и "Брянск-Агро" его владения расширились на 12 тыс. га и укрепилась кормовая база, что особенно важно для крупного производителя мяса. "Изобилие" выращивает сою и кукурузу, "Брянск-Агро" - столовые корнеплоды с высоким содержанием крахмала и инулина. Журнал Forbes Russia оценил стоимость земельного банка "Мираторга" в 45 млрд рублей.

Производитель мяса ненамного отстал по этому показателю от агрохолдинга "Степь" (принадлежит АФК "Система), земельные ресурсы которого, по оценке Forbes, хоть меньше, но дороже (45,6 млрд руб.), поскольку расположены в плодородных южных регионах. В 2019 г "Степь", в частности, купила ООО "Бешпагир" в Ставропольском крае, которое занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

Как заявлял "Интерфаксу" управляющий партнёр АФК "Система" Али Узденов, к концу 2020 г "Степь" планирует увеличить земельный банк до 600 тыс. га. "В настоящее время земельный банк 450 тыс. га, но мы планируем еще до нового года закрыть одну сделку, и банк увеличится", - говорил он, уточняя, что по итогам 2019 г он будет около 500 тыс. га. Для будущих сделок агрохолдинг рассматривает "преимущественно юг России, но активно рассматриваем и Черноземье".

Группа "Русагро" в августе приобрела 22% в крупном производителе свинины "Агро-Белогорье" и, как выразился ее гендиректор Максим Басов, в долгосрочной перспективе планирует его консолидировать через слияние или покупку. Группа также в течение уходящего года продолжала банкротить активы "Солнечных продуктов" (в 2018 г группа выкупила в Россельхозбанке права требования к этой компании почти на 35 млрд руб.) и строить планы по преобразованию масложирового бизнеса. Планируется, в частности, закрыть два масложировых комбината, принадлежавших "Солнечным продуктам", - Московский и Новосибирский.

По словам Басова, останутся крупные специализированные заводы, каждый из которых будет фокусироваться на определённом продукте. В конце года компания объявила о том, что планирует инвестировать 6 млрд руб. в развитие бывших активов "Солнечных продуктов" и создание новых производств в Саратовской области.

Продолжал наращивать активы ведущий производитель молока - "ЭкоНива". Под контроль компании, в частности, перешли агрофирма "Детчинское" в Калужской области (стоимость сделки оценивается в 100 млн руб.) и сельхозпредприятие "Труд" в Ленинградской области. По информации источников на молочном рынке, в числе интересов "ЭкоНивы" - завод "Галактика" и Лужский молочный завод (Ленобласть).

На востоке страны в уходящем году активно действовала "Сибирская аграрная группа", которая имеет пять свинокомплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии, два мясоперерабатывающих завода в Томской и Кемеровской областях, птицефабрику в Томской области. Она стала владельцем АО "Кудряшовское" и Кудряшовского мясокомбината в Новосибирской области. Эти активы входили в состав холдинга "Копитания". Некоторое время назад холдинг находился под управлением компании Ru-Com, управляющей активами экс-министра Михаила Абызова.

На рынке сахара, традиционно небогатом на сделки, в уходящем году "отметилась" французская Sucden, которая вместе с липецким "Трио" создала совместное предприятие "Агросервис" на базе Елецкого сахарного завода и получила в нем контрольную долю. Компании сотрудничают уже более 10 лет и создание СП позволит "обеспечить дальнейшее развитие завода, рост производственных мощностей и оптимизацию структуры капитала, в том числе за счет дополнительных инвестиций со стороны стратегического инвестора", говорилось в их заявлении.

Производство сельхозпродукции и продовольствия продолжает привлекать и непрофильных инвесторов. В частности, крупный девелопер Crocus Group планирует заняться выращиванием рыбы, для чего создал ООО "Лотофиш" в Московской области.

Но есть примеры и выхода из аграрного бизнеса. Так, "Ренова" Виктора Вексельберга, которая в 2017 г заявила о масштабной программе строительства теплиц в ключевых регионах присутствия (Свердловская область, республики Коми и Чувашия) с инвестициями на тот момент в 25 млрд руб., продает тепличный бизнес.

В новый год с новыми правилами

В новый 2020 год аграрный комплекс РФ вступает с новыми правилами господдержки.

Как сообщала "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, речь, прежде всего, о трансформации системы субсидирования. Три вида субсидий, которые действуют в настоящее время - субсидии на молоко, несвязанная (так называемая погектарная) поддержка и единая субсидия - будут объединены и разделены на две - компенсирующую и стимулирующую.

Компенсирующая субсидия предполагает предоставление бюджетных ассигнований на поддержание доходности сельхозпроизводителей, то есть она будет компенсировать выпадающие доходы и распределяться на 1 га площади, на 1 литр молока.

Стимулирующая, по словам Фастовой, будет поддерживать перспективные направления АПК в регионах. "То есть Минсельхоз называет приоритетные направления, которые в рамках госпрограммы мы видим на ближайшие три года. Регион в соответствии со своими климатическими условиями и возможностями выбирает те направления, которые он намерен более активно развивать, чем делал до этого", - поясняла она.

При этом министерство не планирует в ближайшие годы отказываться от компенсирующей субсидии. Но большая часть средств будет направляться на стимулирующую субсидию для того, чтобы у регионов была возможность наращивать производство, в том числе и для увеличения экспорта.

Постановление правительства о новом механизме господдержки отрасли было подписано 30 ноября. В числе приоритетов - производство овощей, плодово-ягодных культур, виноградарство, мясное скотоводство, выращивание масличных, прежде всего сои и рапса. На 2020 г на компенсирующую субсидию предусмотрено 34 млрд руб., на стимулирующую - 27 млрд руб.

Продолжат действовать и зарекомендовавшие ранее меры господдержки. В том числе и, как выразилась Фастова, любимое и очень востребованное аграриями льготное кредитование. В 2020 г на него заложено 90 млрд руб. против 60 млрд руб. в 2019 г.

В целом же господдержка АПК РФ в 2020 г. увеличится до 321 млрд руб. против 307 млрд руб. в 2019 г. По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК в 2019 г. составит $24-25 млрд против $25,8 млрд в 2018 г. К 8 декабря он достиг $22,4 млрд.