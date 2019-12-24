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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник днем, курс доллара упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года, евро торгуется на минимальных уровнях с мая 2018 года.

Курс доллара в 13:51 составил 61,9925 руб., опустившись на 27,25 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом евро торговался на отметке 68,63 руб. - минус 42 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,89 копейки - до 64,98 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в условиях "тонкого" рынка перед празднованием Рождества на западных площадках. Во вторник биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты.

Поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам декабря. В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем, в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

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