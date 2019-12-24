Время мечтать и строить планы - российский рынок страхования вошел в стагнацию

Итоги года в сфере страхования

Фото: Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российский страховой рынок в уходящем году показал минимальные за десятилетие темпы прироста премий. Отрасль, оставшись прибыльной и избежав громких банкротств, тем не менее, вошла в стадию стагнации.

Пузырь, который не лопнул

События в сегменте страхования жизни определили торможение общего роста премий. В начале года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) при поддержке ЦБ внедрил стандарты продажи страховых полисов, в том числе по локомотивному инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), где заметно росло число жалоб клиентов. Жесткие самоограничения для страховщиков и продающих полисы посредников позволили избежать формирования "пузыря" на рынке страхования жизни, не дали развиться кризису доверия, комментировал принятые меры президент ВСС Игорь Юргенс. Цена, которую страховщики заплатили за это - падение премий в сегменте страхования жизни на 11,4% за 9 месяцев и прирост общих премий менее чем на 1%.

В последние годы страхование жизни считалось прорывным направлением бизнеса и радикально повышало общие показатели сборов страхового рынка. При этом с 2011 по 2013 год в РФ прирост премий страховщикам жизни обеспечивал сегмент кредитного страхования жизни заемщиков. Тогда премии страховщиков жизни росли темпами 53-60% в год. В 2017 и 2018 годах "урожайность" сборов обеспечивала уже линия продаж полисов ИСЖ, годовой прирост премий у страховщиков жизни достигал 36,5%. За 9 месяцев 2019 года после внедрения новых стандартов сборы по страхованию жизни в РФ упали, потянув за собой общерыночный показатель сборов, больше всего заметно было сокращение поступлений по ИСЖ.

Падающий и пока рентабельный бизнес

В итоге прирост премий по всем видам страхования за 9 месяцев 2019 года оказался на уровне 0,7%, сборы составили 1,1 трлн рублей. К концу года рост показателя общих годовых сборов СК вряд ли существенно превысит 1%.

За последнее десятилетие хуже выглядели только результаты кризисного 2009 года, когда общероссийские сборы снизились на 6,6%. В остальные годы десятилетки прирост общих премий колебался в диапазоне от 19,4% до 3,3%. В 2018 году рост премий страховщиков достиг 15,7%.

Доля добровольных видов страхования в общероссийских премиях за 9 месяцев оказалась на уровне 84,1%, доля обязательных сборов - 15,9%. При этом активность в сборе премий смещается в область личного страхования - три квартала подряд основной вклад в прирост премий обеспечивает личное страхование, здесь сборы выросли на 18% - до 288,1 млрд рублей за 9 месяцев. На долю личного страхования в январе-сентябре пришлось 26,2%, что на 3,9 процентного пункта (п.п.) больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе премии по ДМС увеличились на 15,8% - до 150,4 млрд рублей. Приметой года стала активность СК по выведению на рынок продуктов ДМС для физлиц - ранее компании избегали этого из-за опасений мошенничества, полисы ДМС продавались в основном для сотрудников клиентов-юрлиц. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней за январь-сентябрь также заметно выросли - на 20,5%, до 137,7 млрд рублей, сказался рост объемов кредитования заемщиков.

Сектор добровольного страхования имущества показал прирост сборов на 5,4%, причем сборы физлиц увеличивались быстрее - на 8,9% по итогам 9 месяцев 2019 года.

Выплаты CК за 9 месяцев в целом по всем видам страхования выросли на 17,5%. При этом в добровольном страховании объем выплат увеличился на 32,5%, а в обязательном в 8 с лишним раз скромнее - на 3,9%. Выплаты по страхованию жизни за тот же период подскочили на 98,2%. По всем личным видам страхования прирост выплат составил 11,7% за 9 месяцев. Вместе с тем выплаты по страхованию имущества юрлиц упали на 29%.

На фоне тенденций падения премий и роста выплат показатель чистой прибыли страховщиков за январь-сентябрь увеличился на 10,2% и достиг 150,4 млрд рублей (однако темпы прироста показателя сократились примерно в 9 раз за год - ИФ). По данным Банка России, величина страховых резервов на конец сентября 2019 года превысила 2 трлн рублей (годовой прирост показателя - 15,7%), почти 52% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. Совокупные активы СК к концу сентября достигли 3,2 трлн рублей (прирост на 15,2% за год), размер совокупного капитала СК составил 791 млрд рублей. Несмотря на увеличение убыточности, рентабельность капитала страховых компаний выросла - до 30,9% за 9 месяцев года. Этому способствовало, как отмечается в обзоре ключевых показателей ЦБ, "увеличение доходов от инвестиционной деятельности, связанное с ростом облигационного рынка, на фоне наращивания долей вложений в корпоративные и государственные долговые инструменты в активах страховщиков". В ЦБ прогнозируют уровень этого показателя по итогам этого года около 22%, в то врем как в банковском секторе он ожидается на уровне 5,6-5,8%.

Комбинированный коэффициент убыточности в целом по рынку за 9 месяцев сложился на уровне 95,4%. Вознаграждения продающим посредникам в январе-сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,9% - с 69 млрд рублей до 98 млрд рублей. Доминирующими партнерами в продажах полисов остаются банки.

Концентрация страхового сектора продолжала увеличиваться за первые три квартала года: на долю десятки крупнейших страховщиков пришлось 68,7% объемов рынка по сборам, тогда как годом ранее этот показатель составлял 64,5%.

Крупных сделок M&A в уходящем году не объявлялось, однако процесс вскоре может активизироваться. Во-первых, с 1 января вступают в силу положения закона о поэтапном повышении минимального уровня уставного капитала, и небольшие страховщики могут предпочесть присоединиться к бизнесу более сильных игроков. Как сообщили "Интерфаксу" в ЦБ, 25 страховых компаний еще не успели завершить процедуры повышения увеличения уставного капитала по новым требованиям закона, но они сообщили о ходе такой подготовки (всего на конец сентября в России действовало 185 СК).

С 1 января страховые компании должны обладать уставным капиталом не менее 180 млн рублей (повышение на 60 млн рублей). Требования к уставному капиталу страховщиков жизни с той же даты повысятся на 70 млн рублей - до 310 млн рублей.

Во-вторых, в 2021 году конкуренцию выдерживать станет еще труднее - национальный рынок страхования становится доступен филиалам иностранных страховщиков, условия доступа готовят законодатели и регулятор.

ОСАГО с человеческим лицом

Для страховщиков ОСАГО 2019-й изначально был годом ожиданий. Они оправдались не в полной мере. Реформа индивидуализации тарифов в "автогражданке" началась в январе, но выйти на второй этап реформы с 1 января 2020 года было не суждено - не готовы законодательные изменения.

Финансовые результаты в сегменте обещают быть противоречивыми по итогам года. В январе-сентябре российские страховщики собрали почти 154 млрд рублей премий по ОСАГО, меньше показателя того же периода прошлого года на 6,7%. Количество заключенных договоров снизилось на 1,9%, а выплаты по ОСАГО составили 103,1 млрд рублей, увеличившись на 1,7%. Размер средней выплаты в ОСАГО вырос на 7,6% и составил 61,6 тыс. рублей. В то же время средняя премия по ОСАГО снизилась на 5% - до 5,4 тыс. рублей.

Как сообщил в декабре президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, чистая прибыль страховщиков по операциям ОСАГО ожидается на уровне 18 млрд рублей по итогам года (без учета опаздывающих судебных выплат по ОСАГО). В прошлом году прибыль страховщиков ОСАГО была на уровне около 16 млрд рублей, таким образом, два года подряд показатель держится в пределах 10% от объема чистой прибыли по всем видам страхования в РФ. Одним словом, хуже страховщикам ОСАГО в 2019 году не стало. Жестокий кризис в сегменте, давший убыточность на уровне 105% в 2017 году, сошел на нет. В первую очередь это связано с тем, что ушли убытки, которые генерировала деятельность "Росгосстраха" за прежние годы (убытки эти настигали коллег по цеху через взаиморасчеты по прямому возмещению ущерба в ОСАГО). Теперь в сегменте лидируют несколько сопоставимых по весовой категории компаний, что создает более здоровую конкурентную ситуацию.

От реформы индивидуализации тарифов, которая с 2019 года расширила границы тарифного коридора на 20% в обе стороны, пока выигрывают и автовладельцы. Скептики-эксперты на старте реформы в январе пугали ростом тарифов на легковой транспорт от 40% до 80%. Однако цена полиса ОСАГО в итоге в среднем по рынку снизилась на 5,3% за январь-сентябрь.

Второй этап реформы либерализации в ОСАГО требовал законодательных изменений. Целый год ведомства, депутаты и страховщики обсуждали правительственные поправки в ОСАГО, принятие которых так и не произошло. Законопроект был снят с рассмотрения Госдумой накануне назначенной даты первого чтения - 15 октября, изменения сочли слишком революционными в том смысле, что они, сколь ни хороши, автоматически влекут повышение тарифов. Убивать сам проект не стали, заменили его облегченными поправками, новый документ депутаты внесли в ноябре 2019 года, рассмотрение, скорее всего, состоится в январе 2020 года. Согласно оценке главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, принятие новых депутатских поправок не повлечет роста тарифов более 4-5%. Это значит, что цены на полисы в среднем вернутся на уровень начала 2019 года, и только. Освободиться от "политической" зависимости тарифам в ОСАГО пока не удалось, грядущий за 2020-м год парламентских выборов 2021 облегчения в политических настроениях также не обещает. Вопрос об освобождении тарифов в ОСАГО пока открыт.

Среди отвергнутых поправок правительственного законопроекта с изменениями в ОСАГО больше других жаль экспертам и наблюдателям было терять поправку о повышении страховых выплат за ущерб жизни и здоровью в 4 раза - с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Как показали математические расчеты, она одна потребовала бы повышения тарифов в ОСАГО в среднем на 23%. Отмена еще двух коэффициентов при расчете цены полиса, которая предлагалась правительством (территории и мощности автотранспорта, отмена добавила бы 40% к тарифу), также не состоялась.

Зато в "облегченном" проекте депутаты настояли на введении нового коэффициента, который накажет водителя за грубые нарушения правил дорожного движения. Как пояснил "Интерфаксу" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, "для конкретного водителя применение такого коэффициента окажется чувствительным - цена полиса для злостных нарушителей дорожных правил может вырасти в несколько раз. Общее же влияние на сборы страховщиков ОСАГО будет незначительным - единицы процентов".

Когда именно в 2020 году начнется второй, "скромный" этап реформы ОСАГО - неясно. Его авторы заложили трехмесячную паузу с момента принятия документа до вступления закона в силу. "Сроки вступления в силу законопроекта могут быть сокращены, рассчитываем вернуться к этому вопросу при подготовке ко второму чтению. Проект простой, споров не вызывает, технически к его реализации рынок готов с апреля 2020 года", - сказал Уфимцев.

Первый этап индивидуализации тарифов в ОСАГО привел к снижению средней стоимости полиса на 5,3% за 9 месяцев 2019 года, число жалоб на страховщиков в ЦБ сократилось радикально - на 43% за это время. Премии во втором, добровольном виде автострахования - автокаско почти не изменились за 9 месяцев и составили 121,5 млрд рублей.

До суда и следствия

С 1 июня в стране заработал новый механизм досудебного регулирования споров - служба финансового уполномоченного. Главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финуслуг был назначен Юрий Воронин, ранее занимавший должность советника председателя ЦБ РФ. Начал финомбудсмен с рассмотрения имущественных споров по ОСАГО, потом пошли споры по добровольному автострахованию, все требования - в пределах 500 тыс. рублей по закону. В конце ноября служба начала рассматривать споры по иным видам страхования между потребителями и страховщиками (кроме ОМС). С 1 января 2020 года добавятся споры с потребителями микрофинансовых организаций, на следующем этапе подключатся досудебные рассмотрения конфликтов клиентов-физлиц с банками. Рассмотрение споров для граждан бесплатно, занимает 15 дней. Посредники платят установленный взнос заранее, финорганизация платит в случае проигрыша фиксированную сумму (для страховых компаний - 45 тыс. рублей). С начала работы службой было принято около 90 тыс. обращений, по которым вынесено 30 тыс. решений.

Первый этап реформы ОСАГО и его синхронизация с запуском службы финомбудсмена дали косвенный эффект. Деятельность службы в решении споров по ОСАГО смягчила проблему мошенничества в автостраховании, которая совсем недавно в отдельных регионах возникала из-за взвинченной убыточности "автогражданки". Стесненные жесткими рамками тарифного коридора в ОСАГО, тогда автостраховщики покидали "токсичные" территории, появлялись очереди за полисами - все это ограничивало доступность услуги, вмененной законом в обязанность автовладельцам страны. Расширение тарифного коридора, большая свобода страховщиков в применении коэффициентов возраст-стаж в сочетании с работой службы финомбудсмена снизили напряжение в системе, тогда как посредники, наживавшиеся на ОСАГО, теряли позиции. В беседах с "Интерфаксом" представители страховых компаний оценивали снижение числа судебных разбирательств в автостраховании по итогам года примерно на 10%, тренд имеет тенденцию к росту.

Покровители жилья

В августе вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который предполагает разработку и запуск региональных программ страхования с индивидуальным профилем рисков. Участие в программах - дело добровольное как для властей регионов, так и для собственников жилья. Это первый опыт частно-государственного партнерства на страховом рынке, предполагающий софинансирование выплат бизнеса и бюджетов разных уровней.

Нетерпеливым стоит успокоиться - механизм реализации закона будет разрабатываться не менее полутора лет, пилотные программы по страхованию жилья начнут тестировать в 2020 году (в продвинутой фазе находится разработка программы в Краснодарском крае). С 2021 года закон зашагает по стране. К нему утвержден пакет подзаконных актов, в том числе требования к составлению региональной программы и порядок урегулирования убытков.

Но пока вопросов по воплощению закона остается множество. Конструкция нового закона чрезвычайно сложна, все заинтересованные стороны сосредоточены на создании новой всероссийской технологии, которая создаст для населения страны инструмент защиты крова. ЦБ в этой истории принимает участие в подготовке типовых программ, будет проверять актуарные расчеты по тарифам, а затем контролировать исполнение обязательств, взятых СК по договорам.

С осени "десанты" из представителей ЦБ, ВСС, страховых компаний и Минфина провели ряд встреч в регионах страны. Начали с подверженных ЧС - побывали в Хабаровске, Иркутске, Чите и Краснодаре. В Краснодарском крае по итогам встречи создана постоянно действующая рабочая группа по внедрению страхования жилья от ЧС, готовится первая региональная программа в рамках нового закона.

Сами программы страхования регионов в обязательном порядке включат риски разрушения жилья в результате ЧС природного или технологического характера (например, прорыв в газораспределительных сетях). По таким событиям страховые выплаты составят от 300 до 500 тыс. рублей. Согласно прогнозу ВСС, средняя премия по полису страхования жилья от ЧС в 2020 году составит 350-450 рублей в год, средняя цена полиса защиты жилья по рискам ЧС сложится на уровне 430 рублей в год.

Добровольный блок рисков в программе страхования будет состоять из ординарных бытовых рисков - пожары, заливы, взрывы бытового газа. Набор каждый регион выбирает сам - страховая сумма по полису с учетом присоединения бытовых рисков расширится. В итоге условия программ и базовые тарифы на полисы, порядок и сроки урегулирования будут утверждаться региональными нормативными актами. Четкость программ сделает прозрачным и простым механизм получения возмещений в новом массовом виде страхования для потребителей. Все это приведет к минимизации споров страховщиков и потребителей. Страховщикам в помощь - "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК), которая берет на себя перестрахование по рискам гибели жилья от ЧС 95% выплаты и 60% - по рискам частичного разрушения жилья от ЧС. Эта обязанность возложена на РНПК законом, которым регламентируется деятельность компании.

Преимуществом наличия полиса страхования жилья по закону для собственников станет возможность получить более высокие выплаты при наступлении стихийного бедствия. Минфин разрабатывает меры стимулирования собственников жилья к страхованию, они будут как положительными, так и отрицательными. В том числе для них могут быть предусмотрены льготы по уплате имущественного налога или предоставление налогового вычета на сумму уплаченной премии по страхованию жилья. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ для удобства потребителей. Расчет компенсаций бюджета по ЧС по старым и новым методикам будет отличаться в пользу страхования. Система прежнего финансирования ущерба от ЧС сохранится на территориях, не захотевших принять программы защиты жилья по новому закону, но получатели компенсаций будут проигрывать из-за более скупого расчета возмещений и отсутствия дополнительных гарантий, обеспеченных программой страхования. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. Готовится порядок, при котором оценка деятельности региональных властей будет проводиться с учетом наличие программы страхования жилья на территории. Закон поможет бюджетам экономить средства.

По оценке ВСС, в России доля застрахованного жилья составляет 5-7%. Примером успеха в страховании жилья считается Москва со своей добровольной программой, действующей более 20 лет. В столице по программе застраховано около 50% квартир, страховщики выбираются по тендеру и закрепляются по территориям. В настоящее время из бюджета Москвы софинансируется оплата убытков по программе при наступлении страхового случая в пределах от 5% до 15%. В начале истории пропорция была обратной - до 80% убытка финансировалось из бюджета города. На условиях этой программы сегодня в Москве застраховано более 2 млн квартир. Охват страхованием жилья внутри территории и в стране в целом - ключевой фактор снижения стоимости страхования в этом новом виде бизнеса.

Жаропрочный и морозоустойчивый бизнес

Прорывным оказался 2019 год для сегмента агрострахования с господдержкой в России. Этот бизнес показал, как надо бороться за будущее в условиях предельного сжатия рынка. В минимизацию сегмент вошел в 2018 году, и в следующем продемонстрировал не только живучесть и потенциал разворачивания мощностей, но и максимальную готовности гибко меняться.

"Когда Минсельхоз проанализировал итоги 2018 года, стало понятно, что цифры охвата страхованием с господдержкой посевных площадей находятся в пределах арифметической погрешности - менее 1%", - заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Эксперимент с "единой сельхозсубсидией" в стране чуть не убил сегмент страховой господдержки аграриев, страховщики в прошлом году начали закрывать это направление бизнеса и замораживать экспертизу. Порядок субсидирования в рамках единой субсидии позволял регионам тратить выделенные государством на страхование деньги на другие нужды аграриев. Система была признана неэффективной и отменена правительством в конце ноября 2019 года. (Предварительно с 2019 года расходы на субсидирование премий по договорам страхования были обособлены внутри "единой сельхозсубсидии", эти деньги уже нельзя было потратить на другие виды господдержки - прим. ИФ).

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за период 11 месяцев 2019 года рынок агрострахования с господдержкой вырос в 2,3 раза - сборы составили 4,2 млрд рублей по сравнению с 1,8 млрд рублей за тот же период прошлого года. Застрахованные посевные площади увеличились в 4,1 раза - до 4 млн 648 тыс. га. Поголовье застрахованной птицы выросло на 56%, поголовье свиней - на 42%, крупного рогатого скота - на 50%. Как сообщил президент НСА Корней Биждов "Интерфаксу", "агрострахование без господдержки в этом году в основном дополняет договоры субсидируемого страхования в части рисков, которые господдержкой не покрываются. Таким образом, агрострахование с господдержкой стало локомотивом развития для всего сектора".

В помощь агростраховщикам весной этого года в силу вступили поправки в закон о господдержке в сельском хозяйстве, они делали полисы защиты урожая и животных более привлекательными, а условия работы гибкими, стартовало страхование товарной аквакультуры. При заключении договоров агрострахования и в урегулировании убытков законом было разрешено привлекать технологии космомониторинга, в следующем году возможности агростраховщиков здесь еще расширятся - СК смогут видеть все метеостанции страны. В свою очередь НСА активизировал работу с регионами. "В этом году агрострахование с господдержкой проводилось во всех регионах страны, в то время как в прошлом году оно было обнулено даже на традиционно аграрных сельхозтерриториях", - пояснил Биждов. НСА работал над индивидуальными предложениями для виноградарей, садоводов, тепличников, рыбоводов, над индексным агрострахованием (с господдержкой). Этот вид бизнеса широко применяется в западных странах и уже тестируется в РФ. Союз в конце года начал готовить по поручению правительства новую модель агрострахования с господдержкой, предполагающую возмещение прямых затрат агрария на производство урожая при ЧС.

Сама природа подталкивала к страхованию аграриев. Ущерб, причиненный сельхозпроизводителям природными ЧС, оказался почти вдвое больше прошлогоднего и оценивался в 13 млрд рублей. Правительство еще с 2018 года начало подталкивать производителей к страхованию рисков, введя отрицательную мотивацию. С прошлого года действует постановление, по которому хозяйства, не страховавшие урожай, могут рассчитывать лишь на 50% выплат из бюджета за ущерб от ЧС. В 2019 году ряд регионов, переживших ЧС, обратились к властям с просьбой в порядке исключения возместить из бюджета полный объем ущерба - они не страховали урожай. На долю таких регионов приходится почти 50% объема сельхозубытков от ЧС в текущем году. Но исключения правилом не становятся. Рано или поздно постановление начнет работать в полную силу. На декабрьском селекторном совещании в Минсельхозе аграриев предупредили, что некоторые другие формы госсубсидий будут выделяться в следующем году с учетом исполнения целевых показателей по агрострахованию.

По оценке НСА, в случае выделения дополнительных госсубсидий объем премий на рынке агрострахования может достигнуть 7-9 млрд рублей в 2020 году.

Именем регулятора

Влияние ЦБ на страховой рынок РФ оказалось многофакторным. С одной стороны - оттачивались чисто регуляторные подходы, развивались планы поэтапного совершенствования отчетности. ЦБ объявил о новой концепции оценки достаточности капитала и платежеспособности СК. Проект документа обсуждался с сообществом весь год, избранный регулятором подход ориентировался на европейские принципы "Solvency II", но оказался мягче предусмотренного для европейских страховщиков.

Набирал силу поведенческий надзор, его дополнил финомбудсмен, получивший право в случае накопления обращений по определенным компаниям передавать информацию о негативных тенденциях в надзор.

Глава ВСС Юргенс заявил "Интерфаксу", что регулятор приглашает представителей СРО к обсуждению всех стратегических или злободневных вопросов и тем, связанных с развитием рынка.

По его мнению, болезненные усилия, связанные с принятием самоограничений страховщиками жизни, позволили им выйти на рубежи, о которых они мечтали много лет - регулятор готов поддержать вхождение страховщиков жизни в пенсионную реформу. Но прежде ЦБ предложил создать систему гарантирования на рынке страхования жизни с оператором в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с возвратом средств в пределах 1,4 млн рублей потребителям - как у банков. Страховщиков также пригласили к участию на площадку маркетплейс, где соберутся игроки из разных сегментов финансового рынка (идеологию регулирования площадки формирует ЦБ).

Успешным совместным проектом страховщиков и регулятора можно считать появление мобильного приложения для упрощения оформления убытков в ОСАГО по европротоколу. Осенью приложение - гордость автостраховщиков - было запущено в качестве первого из 25 запланированных суперсервисов в РФ с вовлечением информационных ресурсов государства.

IT-директор РСА Алексей Самошин пояснил "Интерфаксу", что в проекте объединены различные информационные системы: IT-системы страховщиков, АИС ОСАГО РСА, информационная система взаимодействия с госорганами РСА, СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия, ресурс "Госуслуги" (для авторизации пользователей), а также само мобильное приложение. Ресурс запущен пока в двух столицах и столичных областях, он позволяет упростить подачу заявки на выплату по европротоколу в ОСАГО. В перспективе, по замыслу разработчиков, приложение должно обеспечить потребности дистанционного урегулирования мелких убытков по ОСАГО по всей стране.

Совместная работа ЦБ и ВСС над стандартами блокировала развитие практики мисселинга - продажу банками полисов инвестиционного страхования жизни вместо открытия депозитов. Но регулятор не успокоился и теперь готовит 30 паспортов для наиболее востребованных и массовых услуг на финрынке. Из них 8 относится к страховому рынку, остальные - к рынку ценных бумаг и банковской сфере. Такие паспорта по направлениям бизнеса (несущим риски потребителям), или ключевые информационные документы (КИДы), станут обязательным приложением к коммерческим договорам финансовых структур.

Заметки футуролога, или страхование через 10 лет

Много лет страховщики в России вели дискуссии о том, должен ли регулятор думать о развитии страхового рынка или только контролировать текущую деятельность компаний. Ответ появился летом этого года, когда первый зампред ЦБ Сергей Швецов выступил с программным манифестом по страхованию на ежегодной летней конференции ВСС в Санкт-Петербурге. Он представил страховому сообществу футурологический взгляд на будущее десятилетие, смутив не готовых к этому слушателей.

"Все финансовые компании в России в перспективе должны стать IT-компаниями, - заявил Швецов. - У ВСС есть прекрасная стратегия, она охватывает ближайшие два-три года. В ней все очень понятно, все очень конкретно - рабочая стратегия на этот период. Я расскажу, как я вижу будущее рынка страхования через 10 лет". По его словам, изменения ожидают и надзор, и топ-менеджеров - все они "оторвут взгляды от текущих задач, мы переместимся от парадигмы выискивания текущих изъянов к анализу будущих рисков".

Первый зампред ЦБ подразделил риски будущего десятилетия для страхового рынка на 6 классов - технологические, поведенческие, регуляторные, геополитические, менеджерские, макроэкономические.

"Первый ожидаемый нами прорыв - появление электронных каналов дистрибуции, второй прорыв - это появление иностранцев в формате филиалов на страховом рынке РФ, - сказал Швецов. - Нас ждет это в ближайшие два года, к этому мы готовимся". Затем "ничто не удержит иностранные компании от продажи страховых продуктов российским гражданам, не присутствуя в стране. Тот же тренд обозначился на рынке ценных бумаг, он будет распространяться на весь финансовый рынок", - предупредил Швецов.

Страховая услуга в перспективе будет экстерриториальной: "люди хотят путешествовать, пересекать границы различных государств и делать это, не теряя времени на оформление полиса. Они захотят иметь покрытие, непрерывное во времени", - продолжил он. Время буквально станет дороже денег. "Изменится парадигма стоимости услуги, на первый план выходит время. Сколько я заплачу своего времени, чтобы купить продукт, какое время потрачу при наступлении страхового случая. Компании будут бороться за сокращение минут, которые после ДТП водитель остается без автомобиля", - прогнозирует Швецов.

"Пока мы живем в страховании с парадигмой страхового продукта, к примеру, компании продают полисы ОСАГО или КАСКО. Я думаю, что все перейдет на парадигму потребностей человека, изменятся поведенческие паттерны. Сегодня страхование опирается на собственников, владельцев имущества. Но ситуация меняется - новое поколение потребителей меньше "заморочено" на собственности, они активно используют каршеринг, предпочитают аренду жилья покупке. Все это приведет к изменениям подходов в страховании. Сам страховой рынок не останется, как сегодня, исключительно страховым. Его продукты будут размыты аналогичными продуктами смежных областей. Тренд на перемешивание секторов финансового рынка продолжится".

Новые риски принесет тема старения населения, актуальная для разных стран мира, считает Швецов. Формируются новые вызовы, которые потребуют новых подходов в страховании жизни, особенно на уровне составления пенсионных планов. Не менее значимые изменения принципов страхования влекут мировые климатические изменения. Они могут сделать нерепрезентативными накопленные статистические ряды, на которых десятилетиями работали страховщики всего мира, это усложнит составление прогнозных расчетов. Тема сегодня активно обсуждается международным страховым сообществом. Особое внимание климатическим рискам уделяют представители сельскохозяйственной отрасли.

"Настанет время, когда не будет водителей в автомобилях, поездах, самолетах. Сильно изменится ландшафт промышленности, заводы будут работать без людей, появятся новые материалы, производственные кластеры с большой концентрацией стоимости на маленькой территории, с концентрацией дорогостоящего оборудования. Развитие интернета вещей приведет к тому, что холодильники будут заказывать в дома продукты, а винные шкафы - вино. Изменится отношение к доступности персональных данных: молодые поколения заинтересованы в индивидуальном предложении, а индивидуальное предложение невозможно без данных, ограничения законодательства по доступу к данным смягчатся", - прогнозирует Швецов.

Революционные изменения придут на финрынок с новыми технологиями. Ожидаемый переломный момент - "переход робота со стороны финансового посредника на сторону потребителя". "Робот будет работать уже на стороне потребителя, ему предстоит оценивать предложения роботов - финансовых посредников, общение робота с роботом станет привычным делом. И это поставит новые задачи для регулятора", - констатировал Швецов. Изменятся подходы к рекламе - одно дело что-то рекламировать человеку, а другое - холодильнику или финроботу. "Тема замены человека роботом сделает неактуальной и тему финансовой грамотности, она уйдет на второй план, поскольку выбирать за человека и принимать финансовые решения будут роботы", - добавил первый зампред ЦБ, оговорившись, что пока регулятор по-прежнему будет уделять много внимания развитию финграмотности в стране.

Через десять лет прорыв в области машинных данных, искусственного интеллекта, машинного обучения устранит в значительной степени человека из производственных процессов, в том числе в области страхования. Процесс страхования станет скучным, рутинным делом, "оценка данных по рискам станет доступной, автоматизируется урегулирование убытков, облачные технологии позволят активней использовать аутсорсинг, в том числе для проведения экспертизы", прогнозирует первый зампред ЦБ.

По его мнению, за будущие десять лет должно прийти четкое осознание, что мир, построенный на технологиях и интернете, должен защищать себя от киберпреступности, "потому что в отличие от обычных форм мошенничества, кибермошенничество масштабируется с нулевой стоимостью".

Некоторые страховщики слушали первого зампреда ЦБ зачарованно, другие - с долей скепсиса. Когда все это еще будет? Однако продвинутые компании давно вкладываются в создание IT-решений нового уровня, хотя не афишируют этого. Где начинается будущее? Сегодня кажется фантастикой то, что двадцать лет назад в России практически не было потребительского и ипотечного кредитования, а 10 лет назад среди задач ЦБ полностью отсутствовали темы защиты прав потребителей финансовых услуг, поведенческого надзора. Регулирование рынка ценных бумаг, страхового рынка не относилось к сфере ответственности Банка России, в полной тени находился ростовщический бизнес, процветавший под покровом городских рынков - не было правил регулирования микрофинансовых организаций или ломбардов.

Не прошло и полгода с момента программного выступления Швецова, как далекий от футуризма заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майор Владимир Кузин, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях по ОСАГО, ставил перед автостраховщиками конкретные задачи на будущее. Пора переходить от продажи полисов ОСАГО к разработке концепции страхования общегражданской ответственности на транспорте, призвал он. Взрывной рост популярности каршеринга и появление на дорогах беспилотного транспорта ломают привычные подходы к страховой защите, заявил представитель МВД. К революционному завтра страховщики вынуждены готовиться сегодня, изыскивая, несмотря на стагнацию рынка, деньги, кадры и энергию для технологического прорыва.