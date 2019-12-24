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Представители "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся 26 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Представители "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Он еще раз подчеркнул, что совместный вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки со стороны Украины. "Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами", - добавил топ-менеджер украинской компании.

Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, при этом "в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные".

Как сообщалось, 20 декабря в Минске был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз" возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Нафтогаз Газпром

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