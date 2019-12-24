Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дискуссия о схеме владения акциями Сбербанка, периодически возникавшая из-за проблемы конфликта интересов - крупнейшего игрока рынка контролирует его регулятор, активизировалась на фоне споров о том, кто получает на эти акции дивиденды, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка. Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ ), но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы ее так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре этого года, когда вопрос в ходе заседания думского комитета по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка государству и что разговоры перешли на уровень правительства, хотя пока решений нет.

"В прессе была информация, что вопрос этот обсуждается. Обсуждается, вопрос долго обсуждается о том, что финансовый регулятор не должен быть участником организаций, которые он регулирует, за которыми он надзирает, конфликт интересов. Эта тема не новая, поднималась десять и более лет назад, сейчас тоже такие вопросы обсуждаются, ничего большего вам сейчас сказать не могу", - сказал Силуанов журналистам во вторник, комментируя информацию Reuters.

"Есть конфликт интересов, это никому не нужно. Вопрос обсуждается, давайте вернемся к нему в следующем году, может быть, какие-то предложения будут", - заявил чиновник.

Он не стал комментировать возможные условия сделки между ЦБ и государством. "Обсуждения ведутся, решений никаких пока нет. Сроков (принятия решений - ИФ) нет", - сказал Силуанов.

Обсуждение этого вопроса связано не только с давней проблемой конфликта интересов: ЦБ не устраивает ситуация, что дивиденды на принадлежащий ему пакет теперь на долгосрочной основе перечисляются в федеральный бюджет.

"Да, конечно. Эта тема тоже обсуждается в связи с тем, что у нас в трехлетнем бюджете предусмотрена уплата дивидендов в казну РФ, что вызывает вопрос со стороны ЦБ как владельца акций Сбербанка. Поэтому это тоже один из элементов, который простимулировал обсуждение темы относительно дальнейшего владения Сбербанком", - отметил Силуанов.

"Открытие"

Силуанов также прокомментировал запланированную продажу Банком России санируемых кредитных организаций, в частности крупнейшего из них - банка "Открытие" .

По его мнению, реализацию этих активов надо проводить без ущерба для банков и их клиентов, а также "максимально безубыточно для ЦБ".

"ЦБ говорит, что он не собирается держаться за них. Речь идет о том, что должно быть осуществлено финансовое оздоровление, процедуры восстановления работы банка, находящегося в санации, и после этого (продажа - ИФ). ЦБ никогда же не говорил, что он будет им постоянно владеть. Санация и реализация. Вопрос сроков", - сказал Силуанов.

"Это должно быть сделано, чтобы не навредить банку и вкладчикам, и операция должна быть максимально безубыточна для ЦБ, поскольку деньги были вложены большие. Естественно, ЦБ будет искать модель, когда сможет выйти с минимальными издержками всего этого процесса", - отметил он.