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Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips после роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях скорого заключения первой фазы торговой сделки США и Китая; индекс МосБиржи и акции "Сургутнефтегаза" обновили максимумы, после чего скорректировались на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3030,59 пункта (-0,1%, максимум дня и новый пик - 3039,92 пункта), индекс РТС - 1540,46 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3%.

Доллар подешевел до 61,97 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции "Распадской" (+3%), "Россетей" (+2,4% и +2,2% "префы"), "РусГидро" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Магнита" (+0,9%), "Мечела "(+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" поднимались до нового максимума 52,77 рубля (+2,2%), после чего скорректировались до 52,2 рубля (+1,1%), при этом бумаги лидировали на "Мосбирже" по объему торгов - на сделки с ними пришлось 6,461 млрд рублей.

Просели акции "АЛРОСА" (-1,2%), "РусАла" (-1%), "Аэрофлота" (-1%), "Татнефти" (-0,9% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), акции "Яндекса" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Башнефти" (-0,4%).

Совет директоров "Газпрома" (-0,1%) на очном заседании во вторник принял новую дивидендную политику ПАО, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Она, по заявлениям менеджмента, сделает калькуляцию расчета дивидендов независимой от "ручного управления" и будет иметь четкую формулу будущих выплат. Как сообщалось, компания намерена выйти на показатель выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО (в 2022 году - по итогам работы в 2021 году). Предусмотрен переходный период с выплатой 30% по итогам 2019 года и 40% по итогам 2020 года.

Индексы в США накануне обновили максимумы на оптимизме по поводу торговых отношений США и Китая. По сообщения Минфина КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%), стабилизировались Европа (индексы FTSE, CAC 40 растут в пределах 0,1%, Германия не работает) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,02%) на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах.

Торговые площадки Германии во вторник закрыты, в сокращенном режиме работали биржи Великобритании (до 15:30) и Франции (до 16:05), также укороченная сессия пройдет в США (до 21:00 по Москве).

Нефть

Тем временем, нефть вечером во вторник ускорила рост в ожидании статистики по запасам сырья в США; цена Brent к 18:50 превысила на $1,1 уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $67,1 за баррель (+1,1% и +0,4% накануне), февральская цена WTI - $60,98 за баррель (+0,8% и +0,1% в понедельник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи после обновления максимума скорректировался, а индекс РТС пошел выше благодаря укреплению рубля, который вновь достиг многомесячных максимумов против доллара и евро.

В США индексы во вторник пытались продолжить рост, но после обновления максимумов развернулись вниз. Важной статистики перед праздниками опубликовано не было, в связи с чем торги проходили на спокойной ноте. Нефть Brent обновила максимум с сентября. Из интересных новостей можно отметить достижение соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией по нейтральной зоне нефтедобычи, которое должно привести к ее восстановлению в объеме примерно 500 тыс. б/с, это умеренно негативно для цен. Во вторник вечером на рынке ждут данных по запасам от Американского института нефти, аналогичный отчет Минэнерго США выйдет только в пятницу.

Ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены на отметках 3010 и 1520 пунктов. По рублевому индексу МосБиржи на дневном графике сохраняется сильная "медвежья" дивергенция с индикатором RSI, в то время как долларовый РТС расположен в зоне перекупленности. Оба фактора предупреждают об опасности коррекции.

Среда будет самым тихим днем этой недели, в то время как в четверг активность, скорее всего, немного вырастет. Наиболее вероятные сценарии движения российского рынка в подобных условиях - это "боковик" или же некоторая фиксация прибыли после достижения очередных максимумов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3010-3045 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также констатирует, что торги на рынке акций во вторник проходили в режиме консолидации после того, как индекс МосБиржи успел обновить максимум, добравшись почти до отметки 3040 пунктов. Поводов для движения не было, так как на Азию российские инвесторы обращают мало внимания, а Европа уже занялась встречей Рождества. Группа "Аэрофлот" сообщила об увеличении перевозок пассажиров за 11 месяцев года на 9,7%, а вот ноябрьский результат оказался слабым - рост всего на 1,9% в годовом выражении.

Новостей на рынке нефти нет. Отчет Минэнерго США выйдет только в пятницу. Почти все сырьевые контракты на металлы и нефть во вторник растут. Премьер Китая Ли Кэцян заявил о том, что власти страны рассматривают варианты снижения корпоративных расходов, а также могут снизить нормы резервирования для банков. Для рынка это является дополнительным поводом рассчитывать на рост потребления базовых материалов в 2020 году, считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, акции "Норникеля" (-0,2%) просели накануне отсечки дивидендов (размер выплаты - 604,09 рубля на акцию, что соответствует примерно 3% дивидендной доходности).

Акции "Газпрома" смотрелись неплохо, котировки бумаг фактически вернулись к уровню пятницы, отыграв просадку на новостях о приостановке укладки трубопровода "Северный поток 2" основным подрядчиком из-за введенных США санкций. Поддержку котировкам акций "Газпрома" оказали заявления премьера РФ Дмитрия Медведева о том, что, несмотря на задержку, у "Газпрома" есть альтернативные варианты достройки трубопровода. Поддержку котировкам также оказал положительный новостной фон: успешный ход переговоров по транзиту газа через Украину и одобрение новой дивидендной политики "Газпрома" на заседании совета директоров концерна, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник стали акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+12,1%), ПАО "Южуралникель" (+5,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+3,3%), ПАО "Тантал" (+3,2%), ПАО "Белуга групп" (+2,9%), "Русснефти" (+2,8%).

Подешевели "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (-6,8%), "Магаданэнерго" (-4,8%), "Селигдара" (-3,7%), бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,01 млрд рублей (из них 5,834 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").

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