"Т Плюс" стала самой активно говорящей компанией в 2019 году
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" возглавило рейтинг по индексу Прямой речи среди российских компаний в 2019 году и вошло в топ 100 компаний по количеству упоминаний, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса".
Год для "Т Плюс" был непростым: компания часто упоминалась в связи с рядом чрезвычайных происшествий и долгами российских регионов за свет и тепло. Однако ее представители много общались со СМИ и доносили свою позицию, о чем свидетельствует высокий индекс Прямой речи.
На втором месте – "Роскосмос", его индекс Прямой речи составил 54%, то есть больше чем в половине новостей с упоминанием компании были ее цитаты. Главный инфоповод – отправка робота "Федора" на МКС и его последующая замена роботом "Артем". Также широкое освещение в СМИ получила деятельность главы компании Дмитрия Рогозина, особенно его предложение построить для "Роскосмоса" здание в форме ракеты.
"Транснефть" занимает третью строчку рейтинга с индексом Прямой речи 45% и количеством публикаций почти 89 тысяч. Ключевой инфоповод - загрязнение магистрального трубопровода "Дружба", по которому идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении. А в ноябре "Транснефть" вывела на максимальную проектную мощность объекты трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО). Церемония запуска состоялась в режиме телемоста с объектами системы на Дальнем Востоке, в ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак и президент "Транснефти" Николай Токарев.
На четвертой строчке компания "ФосАгро", ее индекс тоже 45%, но было меньше сообщений, примерно 25 тысяч. Наиболее активно упоминалась в связи со строительством завода по производству удобрений в Волхове Ленинградской области. Компания столкнулась с недовольством местных жителей, пожаловавшихся на задымление, однако Роспотребнадзор не выявил превышения уровня вредных веществ в воздухе.
Также заметным инфоповодом стала инициатива гендиректора "ФосАгро" по созданию независимой ассоциации "Зеленый клуб", в нее войдут производители и поставщики с улучшенными экологическими характеристиками. В целом "ФосАгро" проводит большую работу по социальному и экономическому развитию регионов РФ, наиболее заметной стала их деятельность в Ленинградской и Мурманской областях.
Замыкает пятерку лидеров "Металлоинвест" с печальным большим инфоповодом о ДТП, в котором погиб управляющий директор Оскольского комбината. Но кроме этого СМИ освещали инвестиционные проекты компании, в частности соглашение с администрацией Курской области, в рамках которого компания намерена вложить в развитие региона более 1 млрд рублей.
"Ростех" запомнился в этом году высказываниями его главы Сергея Чемезова о фальсификате на рынке питьевой воды – якобы питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. "Мираторг" призывал запретить ввоз санкционных продуктов для личных нужд.
"Русская медная компания" (РМК) собирается инвестировать 3 млрд в комплектующие для гибких смартфонов. А "ВТБ Капитал" приобрел 20% акций "Первого канала", о чем много писали СМИ в уходящем году.
Рейтинг подготовлен на базе индекса Прямой речи, который показывает соотношение цитат компании к упоминаниям без цитирования и учитывает влиятельность СМИ.
|№
|Компании
|Индекс Прямой речи, %
|Упоминания
|1
|Т ПЛЮС
|63
|37966
|2
|Роскосмос
|54
|185692
|3
|Транснефть
|45
|88668
|4
|ФосАгро
|45
|24899
|5
|Металлоинвест
|45
|21905
|6
|Ростех
|43
|224894
|7
|Мираторг
|41
|20897
|8
|РМК
|41
|12686
|9
|ВТБ Капитал
|38
|39104
|10
|АК Алроса
|38
|36461
|11
|АльфаСтрахование
|38
|20553
|12
|Ростелеком
|37
|179323
|13
|ММК
|37
|36095
|14
|Россети ФСК ЕЭС
|37
|31773
|15
|РЖД
|36
|425012
|16
|Северсталь
|36
|47755
|17
|Авиакомпания Ютэйр
|36
|43850
|18
|РАО ЭС Востока
|36
|36330
|19
|ВымпелКом
|35
|61315
|20
|Газпром
|34
|521380
|21
|Росатом
|34
|148318
|22
|Лукойл
|34
|99889
|23
|Россети
|34
|99223
|24
|ВЭБ.РФ
|34
|94912
|25
|Новатэк
|34
|68068
|26
|СК Росгосстрах
|34
|22088
|27
|Банк Санкт-Петербург
|34
|13403
|28
|ОХК УРАЛХИМ
|34
|11943
|29
|Газпром нефть
|33
|84856
|30
|МТС
|32
|89620
|31
|Автоваз
|32
|69673
|32
|ГМК Норильский никель
|32
|64943
|33
|СИБУР ХОЛДИНГ
|32
|41313
|34
|Корпорация МСП
|32
|30881
|35
|ФГ БКС
|32
|29865
|36
|ФПК,
|32
|25863
|37
|ГРУППА ЧЕРКИЗОВО
|32
|14731
|38
|Сбербанк
|31
|548789
|39
|Райффайзенбанк
|31
|49631
|40
|ИНГОССТРАХ
|31
|19318
|41
|Банк Русский Стандарт
|31
|15946
|42
|НК Роснефть
|30
|165880
|43
|МегаФон
|30
|82212
|44
|Промсвязьбанк
|30
|69905
|45
|Baring Vostok Capital Partners
|30
|41034
|46
|Mail.ru Group
|29
|61229
|47
|ДОМ.РФ
|29
|54228
|48
|АФК СИСТЕМА
|29
|48751
|49
|УГМК
|29
|27095
|50
|Tele2 Россия
|28
|58974
|51
|Группа ЛСР
|28
|20268
|52
|ТНС ЭНЕРГО
|28
|12084
|53
|Банк ВТБ
|27
|264606
|54
|Открытие Холдинг
|27
|85734
|55
|Мечел
|27
|27438
|56
|МХК ЕвроХим
|27
|13777
|57
|Аэрофлот
|26
|199303
|58
|Уральские авиалинии
|26
|70155
|59
|РусГидро
|26
|49736
|60
|Татнефть им. В.Д.Шашина
|26
|45474
|61
|Детский мир
|26
|15438
|62
|Альфа-Банк
|25
|100799
|63
|СУЭК
|25
|22328
|64
|Магнит
|24
|74226
|65
|Русал
|24
|65348
|66
|ИНТЕР РАО
|24
|26840
|67
|М.Видео
|23
|16362
|68
|Уралкалий
|23
|15318
|69
|Россельхозбанк
|22
|83475
|70
|ЕвразХолдинг
|22
|33846
|71
|ГК Новый Поток
|22
|20290
|72
|Сбербанк КИБ
|22
|20151
|73
|ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК
|22
|17782
|74
|Антипинский НПЗ
|22
|15668
|75
|РОСБАНК
|20
|34874
|76
|БАНК УРАЛСИБ
|20
|20506
|77
|Трансмашхолдинг
|20
|17365
|78
|ТрансКонтейнер
|20
|12186
|79
|НЛМК
|19
|37991
|80
|СОГАЗ
|18
|15373
|81
|Яндекс
|17
|641564
|82
|Сургутнефтегаз
|17
|29189
|83
|НМТП
|17
|16692
|84
|ГТЛК
|17
|16163
|85
|Московский аэропорт Домодедово
|16
|44677
|86
|Газпромбанк
|15
|94922
|87
|Московский Кредитный Банк
|15
|33290
|88
|ДИКСИ ГРУПП
|14
|13652
|89
|X5 Ритейл Групп
|13
|56269
|90
|АШАН
|12
|21626
|91
|МАШ
|11
|214614
|92
|Аэропорт Пулково
|11
|51803
|93
|ЕвроСибЭнерго
|11
|12398
|94
|Тинькофф Банк
|10
|56423
|95
|АНК Башнефть
|10
|17743
|96
|Почта банк
|9
|25112
|97
|Совкомбанк
|7
|36895
|98
|Эльдорадо
|5
|13438
|99
|Ямал СПГ
|4
|28118
|100
|БИНБАНК
|4
|13741
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