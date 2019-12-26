Поиск

"Т Плюс" стала самой активно говорящей компанией в 2019 году

"Т Плюс" стала самой активно говорящей компанией в 2019 году
Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" возглавило рейтинг по индексу Прямой речи среди российских компаний в 2019 году и вошло в топ 100 компаний по количеству упоминаний, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса".

Год для "Т Плюс" был непростым: компания часто упоминалась в связи с рядом чрезвычайных происшествий и долгами российских регионов за свет и тепло. Однако ее представители много общались со СМИ и доносили свою позицию, о чем свидетельствует высокий индекс Прямой речи.

На втором месте – "Роскосмос", его индекс Прямой речи составил 54%, то есть больше чем в половине новостей с упоминанием компании были ее цитаты. Главный инфоповод – отправка робота "Федора" на МКС и его последующая замена роботом "Артем". Также широкое освещение в СМИ получила деятельность главы компании Дмитрия Рогозина, особенно его предложение построить для "Роскосмоса" здание в форме ракеты.

"Транснефть" занимает третью строчку рейтинга с индексом Прямой речи 45% и количеством публикаций почти 89 тысяч. Ключевой инфоповод - загрязнение магистрального трубопровода "Дружба", по которому идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении. А в ноябре "Транснефть" вывела на максимальную проектную мощность объекты трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО). Церемония запуска состоялась в режиме телемоста с объектами системы на Дальнем Востоке, в ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак и президент "Транснефти" Николай Токарев.

На четвертой строчке компания "ФосАгро", ее индекс тоже 45%, но было меньше сообщений, примерно 25 тысяч. Наиболее активно упоминалась в связи со строительством завода по производству удобрений в Волхове Ленинградской области. Компания столкнулась с недовольством местных жителей, пожаловавшихся на задымление, однако Роспотребнадзор не выявил превышения уровня вредных веществ в воздухе.

Также заметным инфоповодом стала инициатива гендиректора "ФосАгро" по созданию независимой ассоциации "Зеленый клуб", в нее войдут производители и поставщики с улучшенными экологическими характеристиками. В целом "ФосАгро" проводит большую работу по социальному и экономическому развитию регионов РФ, наиболее заметной стала их деятельность в Ленинградской и Мурманской областях.

Замыкает пятерку лидеров "Металлоинвест" с печальным большим инфоповодом о ДТП, в котором погиб управляющий директор Оскольского комбината. Но кроме этого СМИ освещали инвестиционные проекты компании, в частности соглашение с администрацией Курской области, в рамках которого компания намерена вложить в развитие региона более 1 млрд рублей.

"Ростех" запомнился в этом году высказываниями его главы Сергея Чемезова о фальсификате на рынке питьевой воды – якобы питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. "Мираторг" призывал запретить ввоз санкционных продуктов для личных нужд.

"Русская медная компания" (РМК) собирается инвестировать 3 млрд в комплектующие для гибких смартфонов. А "ВТБ Капитал" приобрел 20% акций "Первого канала", о чем много писали СМИ в уходящем году.

Рейтинг подготовлен на базе индекса Прямой речи, который показывает соотношение цитат компании к упоминаниям без цитирования и учитывает влиятельность СМИ.

Компании Индекс Прямой речи, % Упоминания
1 Т ПЛЮС 63 37966
2 Роскосмос 54 185692
3 Транснефть 45 88668
4 ФосАгро 45 24899
5 Металлоинвест 45 21905
6 Ростех 43 224894
7 Мираторг 41 20897
8 РМК 41 12686
9 ВТБ Капитал 38 39104
10 АК Алроса 38 36461
11 АльфаСтрахование 38 20553
12 Ростелеком 37 179323
13 ММК 37 36095
14 Россети ФСК ЕЭС 37 31773
15 РЖД 36 425012
16 Северсталь 36 47755
17 Авиакомпания Ютэйр 36 43850
18 РАО ЭС Востока 36 36330
19 ВымпелКом 35 61315
20 Газпром 34 521380
21 Росатом 34 148318
22 Лукойл 34 99889
23 Россети 34 99223
24 ВЭБ.РФ 34 94912
25 Новатэк 34 68068
26 СК Росгосстрах 34 22088
27 Банк Санкт-Петербург 34 13403
28 ОХК УРАЛХИМ 34 11943
29 Газпром нефть 33 84856
30 МТС 32 89620
31 Автоваз 32 69673
32 ГМК Норильский никель 32 64943
33 СИБУР ХОЛДИНГ 32 41313
34 Корпорация МСП 32 30881
35 ФГ БКС 32 29865
36 ФПК, 32 25863
37 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО 32 14731
38 Сбербанк 31 548789
39 Райффайзенбанк 31 49631
40 ИНГОССТРАХ 31 19318
41 Банк Русский Стандарт 31 15946
42 НК Роснефть 30 165880
43 МегаФон 30 82212
44 Промсвязьбанк 30 69905
45 Baring Vostok Capital Partners 30 41034
46 Mail.ru Group 29 61229
47 ДОМ.РФ 29 54228
48 АФК СИСТЕМА 29 48751
49 УГМК 29 27095
50 Tele2 Россия 28 58974
51 Группа ЛСР 28 20268
52 ТНС ЭНЕРГО 28 12084
53 Банк ВТБ 27 264606
54 Открытие Холдинг 27 85734
55 Мечел 27 27438
56 МХК ЕвроХим 27 13777
57 Аэрофлот 26 199303
58 Уральские авиалинии 26 70155
59 РусГидро 26 49736
60 Татнефть им. В.Д.Шашина 26 45474
61 Детский мир 26 15438
62 Альфа-Банк 25 100799
63 СУЭК 25 22328
64 Магнит 24 74226
65 Русал 24 65348
66 ИНТЕР РАО 24 26840
67 М.Видео 23 16362
68 Уралкалий 23 15318
69 Россельхозбанк 22 83475
70 ЕвразХолдинг 22 33846
71 ГК Новый Поток 22 20290
72 Сбербанк КИБ 22 20151
73 ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК 22 17782
74 Антипинский НПЗ 22 15668
75 РОСБАНК 20 34874
76 БАНК УРАЛСИБ 20 20506
77 Трансмашхолдинг 20 17365
78 ТрансКонтейнер 20 12186
79 НЛМК 19 37991
80 СОГАЗ 18 15373
81 Яндекс 17 641564
82 Сургутнефтегаз 17 29189
83 НМТП 17 16692
84 ГТЛК 17 16163
85 Московский аэропорт Домодедово 16 44677
86 Газпромбанк 15 94922
87 Московский Кредитный Банк 15 33290
88 ДИКСИ ГРУПП 14 13652
89 X5 Ритейл Групп 13 56269
90 АШАН 12 21626
91 МАШ 11 214614
92 Аэропорт Пулково 11 51803
93 ЕвроСибЭнерго 11 12398
94 Тинькофф Банк 10 56423
95 АНК Башнефть 10 17743
96 Почта банк 9 25112
97 Совкомбанк 7 36895
98 Эльдорадо 5 13438
99 Ямал СПГ 4 28118
100 БИНБАНК 4 13741

СКАН (www.scan-interfax.ru) - система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 40 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.

СКАН-Интерфакс СКАН Интерфакс Т Плюс

Новости

Qiwi продала 2300 постаматов сервису логистики PickPoint

Qiwi продала 2300 постаматов сервису логистики PickPoint

"Дело" планирует окупить "Трансконтейнер" за 5-7 лет и создать провайдера транспортных услуг РФ

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома"

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

ЦБ обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" и перевода туда 8500 сотрудников

Набиуллина рассказала о тестировании Центробанком криптовалюты "стейблкойны"

Итоги года: 2019

Новые тренды в золотодобыче - как не стать динозавром в эру Греты Тунберг

Новые тренды в золотодобыче - как не стать динозавром в эру Греты Тунберг

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');