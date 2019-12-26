"Т Плюс" стала самой активно говорящей компанией в 2019 году

Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" возглавило рейтинг по индексу Прямой речи среди российских компаний в 2019 году и вошло в топ 100 компаний по количеству упоминаний, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса".

Год для "Т Плюс" был непростым: компания часто упоминалась в связи с рядом чрезвычайных происшествий и долгами российских регионов за свет и тепло. Однако ее представители много общались со СМИ и доносили свою позицию, о чем свидетельствует высокий индекс Прямой речи.

На втором месте – "Роскосмос", его индекс Прямой речи составил 54%, то есть больше чем в половине новостей с упоминанием компании были ее цитаты. Главный инфоповод – отправка робота "Федора" на МКС и его последующая замена роботом "Артем". Также широкое освещение в СМИ получила деятельность главы компании Дмитрия Рогозина, особенно его предложение построить для "Роскосмоса" здание в форме ракеты.

"Транснефть" занимает третью строчку рейтинга с индексом Прямой речи 45% и количеством публикаций почти 89 тысяч. Ключевой инфоповод - загрязнение магистрального трубопровода "Дружба", по которому идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении. А в ноябре "Транснефть" вывела на максимальную проектную мощность объекты трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО). Церемония запуска состоялась в режиме телемоста с объектами системы на Дальнем Востоке, в ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак и президент "Транснефти" Николай Токарев.

На четвертой строчке компания "ФосАгро", ее индекс тоже 45%, но было меньше сообщений, примерно 25 тысяч. Наиболее активно упоминалась в связи со строительством завода по производству удобрений в Волхове Ленинградской области. Компания столкнулась с недовольством местных жителей, пожаловавшихся на задымление, однако Роспотребнадзор не выявил превышения уровня вредных веществ в воздухе.

Также заметным инфоповодом стала инициатива гендиректора "ФосАгро" по созданию независимой ассоциации "Зеленый клуб", в нее войдут производители и поставщики с улучшенными экологическими характеристиками. В целом "ФосАгро" проводит большую работу по социальному и экономическому развитию регионов РФ, наиболее заметной стала их деятельность в Ленинградской и Мурманской областях.

Замыкает пятерку лидеров "Металлоинвест" с печальным большим инфоповодом о ДТП, в котором погиб управляющий директор Оскольского комбината. Но кроме этого СМИ освещали инвестиционные проекты компании, в частности соглашение с администрацией Курской области, в рамках которого компания намерена вложить в развитие региона более 1 млрд рублей.

"Ростех" запомнился в этом году высказываниями его главы Сергея Чемезова о фальсификате на рынке питьевой воды – якобы питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. "Мираторг" призывал запретить ввоз санкционных продуктов для личных нужд.

"Русская медная компания" (РМК) собирается инвестировать 3 млрд в комплектующие для гибких смартфонов. А "ВТБ Капитал" приобрел 20% акций "Первого канала", о чем много писали СМИ в уходящем году.

Рейтинг подготовлен на базе индекса Прямой речи, который показывает соотношение цитат компании к упоминаниям без цитирования и учитывает влиятельность СМИ.

№ Компании Индекс Прямой речи, % Упоминания 1 Т ПЛЮС 63 37966 2 Роскосмос 54 185692 3 Транснефть 45 88668 4 ФосАгро 45 24899 5 Металлоинвест 45 21905 6 Ростех 43 224894 7 Мираторг 41 20897 8 РМК 41 12686 9 ВТБ Капитал 38 39104 10 АК Алроса 38 36461 11 АльфаСтрахование 38 20553 12 Ростелеком 37 179323 13 ММК 37 36095 14 Россети ФСК ЕЭС 37 31773 15 РЖД 36 425012 16 Северсталь 36 47755 17 Авиакомпания Ютэйр 36 43850 18 РАО ЭС Востока 36 36330 19 ВымпелКом 35 61315 20 Газпром 34 521380 21 Росатом 34 148318 22 Лукойл 34 99889 23 Россети 34 99223 24 ВЭБ.РФ 34 94912 25 Новатэк 34 68068 26 СК Росгосстрах 34 22088 27 Банк Санкт-Петербург 34 13403 28 ОХК УРАЛХИМ 34 11943 29 Газпром нефть 33 84856 30 МТС 32 89620 31 Автоваз 32 69673 32 ГМК Норильский никель 32 64943 33 СИБУР ХОЛДИНГ 32 41313 34 Корпорация МСП 32 30881 35 ФГ БКС 32 29865 36 ФПК, 32 25863 37 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО 32 14731 38 Сбербанк 31 548789 39 Райффайзенбанк 31 49631 40 ИНГОССТРАХ 31 19318 41 Банк Русский Стандарт 31 15946 42 НК Роснефть 30 165880 43 МегаФон 30 82212 44 Промсвязьбанк 30 69905 45 Baring Vostok Capital Partners 30 41034 46 Mail.ru Group 29 61229 47 ДОМ.РФ 29 54228 48 АФК СИСТЕМА 29 48751 49 УГМК 29 27095 50 Tele2 Россия 28 58974 51 Группа ЛСР 28 20268 52 ТНС ЭНЕРГО 28 12084 53 Банк ВТБ 27 264606 54 Открытие Холдинг 27 85734 55 Мечел 27 27438 56 МХК ЕвроХим 27 13777 57 Аэрофлот 26 199303 58 Уральские авиалинии 26 70155 59 РусГидро 26 49736 60 Татнефть им. В.Д.Шашина 26 45474 61 Детский мир 26 15438 62 Альфа-Банк 25 100799 63 СУЭК 25 22328 64 Магнит 24 74226 65 Русал 24 65348 66 ИНТЕР РАО 24 26840 67 М.Видео 23 16362 68 Уралкалий 23 15318 69 Россельхозбанк 22 83475 70 ЕвразХолдинг 22 33846 71 ГК Новый Поток 22 20290 72 Сбербанк КИБ 22 20151 73 ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК 22 17782 74 Антипинский НПЗ 22 15668 75 РОСБАНК 20 34874 76 БАНК УРАЛСИБ 20 20506 77 Трансмашхолдинг 20 17365 78 ТрансКонтейнер 20 12186 79 НЛМК 19 37991 80 СОГАЗ 18 15373 81 Яндекс 17 641564 82 Сургутнефтегаз 17 29189 83 НМТП 17 16692 84 ГТЛК 17 16163 85 Московский аэропорт Домодедово 16 44677 86 Газпромбанк 15 94922 87 Московский Кредитный Банк 15 33290 88 ДИКСИ ГРУПП 14 13652 89 X5 Ритейл Групп 13 56269 90 АШАН 12 21626 91 МАШ 11 214614 92 Аэропорт Пулково 11 51803 93 ЕвроСибЭнерго 11 12398 94 Тинькофф Банк 10 56423 95 АНК Башнефть 10 17743 96 Почта банк 9 25112 97 Совкомбанк 7 36895 98 Эльдорадо 5 13438 99 Ямал СПГ 4 28118 100 БИНБАНК 4 13741

СКАН (www.scan-interfax.ru) - система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 40 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.